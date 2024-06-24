Приховати не вдасться: як відбувається підготовка до ядерного удару

За час повномасштабної війни Росії проти України країна-агресорка неодноразово погрожувала ядерним ударом. Однак підготовку до таких дій помітити можна дуже легко.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков, зауваживши, що на підготовку будуть вказувати супутникові знімки та інформація у соцмережах від самих росіян. Крім цього, наказ Владіміра Путіна вони можуть і не виконати через загрозу власному життю.

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Підготовку до ядерного удару не приховаєш

За словами експерта, супутникова розвідка фіксує будь-яке переміщення ядерної зброї. З іншого боку, усіх ракетників, які займаються стратегічними або тактичними ракетами перевести на цілодобове чергування. Зрозуміло, що у такому разі про це будуть точно знати дружини цих офіцерів, які одразу напишуть у соціальних мережах, що "починається ядерна війна, бо мого чоловіка забрали".

Тобто це приховати неможливо. Цей проміжок часу – це щонайменше декілька діб, щоб перевести з теперішнього стану до повної бойової готовності (ядерну зброю – 24 Канал),

– підкреслив Кочетков.

Не все вирішує Путін

Експерт пояснив, що навіть, якщо Росія наважиться на ядерний удар, то одноосібно, навіть Путіним, таке рішення не приймається. Його повинен підтвердити міністр оборони, очільник ядерних сил Росії. Далі це йде від генералів до капітанів та лейтенантів.

Якщо на першому рівні всі залежать від Путіна, то команду, мабуть, підтвердять, але внизу – капітанам та майорам нащо розпочинати ядерну війну? Вони ж відчувають, що по них, їхнім сім'ям та всьому їхньому життю буде обов'язково удар у відповідь,

– зауважив Кочетков.