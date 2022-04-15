Застрелені зі стрілецької зброї: окупанти вбили 900 цивільних на Київщині, – Нацполіція

У Нацполіції повідомили, що 900 цивільних громадян були вбиті російськими загарбниками в Київській області, з них 350 – у Бучі. Більшість – застрелені зі стрілецької зброї.

Про це повідомив 15 квітня начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Виявлені тіла 900 вбитих цивільних українців на Київщині передали для проведення судово-медичних експертиз для детального огляду.

Всі ці люди загинули від рук російської армії. Найбільше жертв у Бучі – більше 350 тіл загиблих. Значно менше у Вишгородському та Броварському районах,

– повідомив начальник Нацполіції Київщини.

Як зазначив Нєбитов, розбір завалів у Макарові та Бородянці продовжується, тож під завалами ще є тіла загиблих.

У Нацполіції розповіли про вбивства цивільних у Бучі

За даними Нєбитова, у Київській області російськими загарбниками було тимчасово окуповано 180 населених пунктів. На звільнених територіях виявляють масові захоронення вбитих окупантами українців.

Людей просто розстрілювали на вулицях, і це зафіксовані факти, є покази свідків та відео,

– заявив Нєбитов.

Він наголосив, що більша частина людей убиті зі стрілецької зброї. У Бучі виявили 2 великі братські могили, 40 тіл у першій та 57 – у другій. За словами Нєбитова, з 40 тіл, які знайшли у першій братській могилі, 95% убиті зі снайперської або стрілецької зброї.

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Братська могила у селі Шевченкове

Очільник Нацполіції Київщини розповів про братську могилу, яку знайшли у селі Шевченкове. Там поховали 6 цивільних, яких вбили окупанти. Одного з чоловіків убили, коли він намагався захистити місцевих жінок від насилля, другого – коли він їхав на велосипеді.

Як повідомив Нєбитов, у братській могилі у селі Шевченкове виявили також тіла двох братів – місцевих цивільних.

Ці люди не мали ніякого відношення до ЗСУ або Територіальної оборони. Обставини вбивства інших з'ясовуються,

– наголосив він.

БМП розстріляв авто з цивільними

Ворожий БМП розстріляв один з автомобілів із цивільними, які намагались виїхати з села Гавронщина погодженим "зеленим коридором" у складі великої колони з авто. В транспорті перебували 6 людей, зокрема, діти.

На жаль, як повідомили у Нацполіції, 5 громадян загинули на місці. Чоловік, якому вдалось вижити, отримав важкі поранення.

Свідки трагедії поховали усіх вбитих у братську могилу. Як повідомив Нєбитов, на місці вже провели ексгумацію, а тіла загиблих передали на судово-медичну експертизу. Всі ці злочини будуть процесуально зафіксовані.

Цього вистачить для притягнення організаторів та виконавців до кримінальної відповідальності як за національним законодавством, так і у Міжнародному кримінальному суді,

– підкреслив Нєбитов.

Важливо – У Бучі проводять ексгумацію тіл з братської могили: дивіться відео