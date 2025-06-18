Застрелили з пістолета з глушником, – джерела про ліквідацію зрадника Грицая у Бердянську
- У Бердянську ліквідували колаборанта Михайла Грицая, його застрелили з пістолета ПМ з глушником.
- Грицай працював у окупаційній адміністрації та був заступником міського голови, організовував репресії та займався привласненням власності.
- Перед цим Грицай активно брав участь у політичному житті України, але пізніше перейшов на бік ворога.
У середу, 18 червня, в окупованому Бердянську ліквідували колаборанта Михайла Грицая. Його застрелили з пістолета.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у ГУР.
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Що відомо про зброю, якою ліквідували Грицая
Так, Михайло Грицай був застрелений у самому Бердянську за допомогою пістолета ПМ з глушником.
Пістолет, яким ліквідували зрадника у Бердянську / фото ГУР
Ліквідований колаборант працював "заступником міського голови з питань інфраструктури, ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу" окупаційної адміністрації.
До того як перейти на бік ворога Грицай брав активну участь у громадсько-політичному житті України. Зокрема, зрадник неодноразово балотувався в народні депутати, був помічником народного депутат, а також очолював Бердянську міську організацію партії "Соціалістична Україна".
Працюючи на росіян Михайло Грицай організовував репресії проти місцевого населення, влаштовував катівні для українських військовополонених. Також він займався привласненням комунальної та державної власності Бердянську.
У розвідці нагадали, що Грицаю заочно було повідомлено про підозру у державній зраді.