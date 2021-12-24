Застряг і запізнився на прямий ефір: Марцінків знову потрапив у конфуз через зламаний ліфт

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків застряг у ліфті, коли прямував на телеефір. Інцидент трапився ввечері 23 грудня в приміщенні комунальної телерадіокомпанії "Вежа".

У підсумку прямий ефір програми "Запитай у влади" перенесли на 20 хвилин. Коли передача почалася, франківський мер вибачився за запізнення.

Ще один неоднозначний випадок Не було світла: франківець “застряг” у громадському туалеті

Марцінків пообіцяв відремонтувати ліфт

Інцидент трапився приблизно о 18:00. За 20 хвилин Марцінківа все ж звільнили. За інформацією ZAXID.NET, довелося викликати працівників аварійної служби.



Марцінків і той самий поламаний комунальний ліфт / Фото взято з фейсбуку Руслана Марцінків

Коли ж почався ефір, на який запросили мера, той пообіцяв, що у приміщенні телерадіокомпанії відремонтують ліфт. Також полагодять дах, який постійно протікає.

До слова, у коментарях до допису Марцінківа зазначили, що той ліфт вже давно потребує заміни . Як зрештою і сотні інших в Івано-Франківську.

Також міському голові порадили "ходити ніжками сходами догори".

Марцінків – у всій красі Буком по ср*ці, – мер Івано-Франківська пропонує публічно карати вандалів

Марцінків і ліфти: історія з освяченням

У 2015 році Руслан Марцінків змагався за посаду мера Івано-Франківська. Тоді він представляв "Свободу".

У межах передвиборчої кампанії нинішній мер разом із іншим "свободівцем" Олегом Капустяком взяли участь в освяченні ліфта. Капустяк у тому році балотувався до міськради.



Освячення ліфта за участю Марцінківа відбулося на вулиці Степана Бандери / Фото взято з фейсбуку Віталія Чепиноги

Освячення ліфта відбулося 19 жовтня. А вже 18 листопада ліфт поламався.

Освячений Марцінківим ліфт поламався: дивіться відео

Це цікаво! Новини про коронавірус: мера Івано-Франківська атакують вагітні жінки

Текст допису Руслана Марцінківа про зламаний ліфт на "Вежі"

Застряг в ліфті на ВЕЖІ! Ефір може бути зірвано!