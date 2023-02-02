Заступник керівника митниці Черкаський написав заяву на звільнення, – Арахамія

Заступник очільника Державної митної служби Руслан Черкаський написав заяву про звільнення. Раніше повідомляли, що Кабмін звільнив керівництво митниці після обшуків.

Черкаський написав заяву вночі. Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. Розглянути її мають на наступному засіданні уряду.

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Вночі Черкаський написав заяву, на наступному КМУ буде проведена,

– написав Арахамія.

Зауважимо, Кабмін розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського, його усунули від виконання обов'язків. До речі, Арахамія ще раніше анонсував звільнення керівного складу митниці.



Відповідь з фейсбуку Давида Арахамії

Звільнення керівництва митниці: що відомо

1 лютого правоохоронці провели обшуки у низки посадових осіб та структур. СБУ з'ясувала, що митниця допомагала у незаконному вивезенні зерна за межі країни. Згідно з інформацією, держава недоотримала сотні мільйонів гривень. У 2022 році митниця виконала план лише на 56,9%, збитки для держави сягнули 227,5 мільярда гривень.

Через ці махінації звільнили:

Виконувача обов'язків голови митної служби – В'ячеслава Демченка;

першого заступника голови – Олександра Щуцького;

Також уряд відсторонив заступника голови, власне, Руслана Черкаського. Натомість призначили тимчасового очільника Державної митної служби України – заступника голови ДМС Сергія Звягінцева.