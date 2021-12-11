Заступник голови КСУ Головатий – один з керівників Венеційської комісії

Сергія Головатого, який є заступником голови Конституційного Суду України, обрали членом бюро Венеційської комісії. Туди, окрім українця, входять ще 6 членів.

Інформацію про долучення Головатого до керівного складу Венеційської комісії повідомили у пресслужбі Конституційного Суду.

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Головатий увійшов до керівництва Венеційської комісії

11 грудня заступника голови Конституційного Суду Сергія Головатого обрано членом бюро Венеційської комісії, яке є її головним керівним органом,

– зазначили у КСУ.

Там уточнили, що обрання відбулося на 129-му пленарному засіданні Венеційської комісії.

Склад бюро комісії: що відомо

За статутом Венеційської комісії до складу Бюро входять 7 членів: президент, три віцепрезиденти та чотири інші члени.

Наразі оновлений склад бюро такий:

президент – представник від Франції;

три віцепрезиденти – представники від Ісландії, Мальти та Німеччини;

чотири інших членів – представники від Болгарії, США, Швейцарії та України.

Що відомо про Венеційську комісію Її заснували у 1990 році, після падіння Берлінської стіни як інструмент невідкладної допомоги в конституційному будівництві під час демократичних змін.



Членами Венеційської Комісії є всі 47 держав-членів Ради Європи, а також іще 15 держав Азії, Африки, Америки (зокрема, США, Канада, Республіка Корея, Ізраїль, Бразилія, Мексика). Загалом комісія налічує 62 членів.

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