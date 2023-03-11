Заступник начальника військкомату "запалював" під ворожі пісні: у ЗСУ відреагували

Заступник начальника Болградського райцентру комплектування 8 березня витанцьовував під російські пісні. Відео вже наступного дня опублікували в мережі.

В Оперативному командуванні "Південь" відреагували на інцидент. Щодо військового вже ухвалили рішення.

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Яких заходів вживатимуть щодо військового

Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану,

– заявила Наталія Гуменюк

Речниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня запевнила, що заступника начальника Болградського райцентру комплектування перевели в один з бойових підрозділів. Таке рішення ухвалили після того, як у мережі з'явилось відео, як військовий танцює під пісні виконавців з Росії.

Наталія Гуменюк пояснила, що дії будь-якого військового мають відповідати поставленим завданням в умовах війни.

Відео, яке сколихнуло мережу

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