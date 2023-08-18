На заступника глави Податкової Сокура скоїли замах, – Гетманцев

Народний депутат заявив, що у центрі Києва намагались вбити заступника голови ДПС України Євгена Сокура.

Народний депутат України Данило Гетманнцев заявив, що 17 серпня нібито стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Однак зазначимо, що в поліції наразі не коментували цю інформацію.

Дивіться також Уже звільнили: що чекає на поліцейського, який на смерть збив 15-річну дівчину

Що відомо про інцидент

За словами Гетманцева, о 7:50 в центрі Києва намагались вбити заступника Голови ДПС України Євгена Сокура.

Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу,

– заявив він.

Також депутат заявив, що виконавці затримані та наразі дають покази на замовників. Наразі у правоохоронних органах ще не коментували ситуацію.