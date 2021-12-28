Скандал із сукнею супутниці замміністра Гарбарука: чиновника звільнили

Заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука звільнили. Таке рішення Кабмін прийняв 28 грудня. Напередодні в мережі розгорівся скандал через сукню його супутниці Христини Тишкун.

Гарбарук начебто сам написав заяву на звільнення. Про це повідомила нардепка Юлія Гришина.

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Сам Гарбарук поки звільнення не прокоментував.

Що цьому передувало

Нещодавно, 24 грудня, через образ супутниці Гарбарука розгорівся скандал. Заступник міністра перевіряв, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах Львівщини. До Львівської міськради із ним прийшла Христина Тишкун. Вона була одягнена у чорну сукню з глибоким декольте. Деяким користувачам мережі такий образ здався недоречним.

Дівчина опублікувала світлину із міської ради у себе в інстаграмі. Однак згодом закрила сторінку через хвилю хейту. Сама дівчина відповіла на критику у коментарях: "а до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно".

Спочатку писали, що Тишкун – помічниця чиновника, але потім з'ясували, що вона – юристка і просто супроводжувала Гарбарука під час візиту. Заступник глави МОН Гарбарук відреагував на хейт, оприлюднивши у фейсбуці вірш Редьярда Кіплінга. Він починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе".



Фото, яке спричинило резонанс / Світлина з соцмереж