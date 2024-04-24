Проти заступника Шойгу не просто так розпочали розслідування за підозрою в корупції. Затримання Іванова у Росії – результат дій ГУР МО.

Джерело 24 Каналу в ГУР розкрило подробиці затримання Іванова в Росії. Виявилось, що заступника Шойгу схопили через те, що українська розвідка отримала доступ до його документів та конфіденційної для ворога інформації.

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Іванов став "провідником" ГУР до конфіденційної інформації Росії

Джерела повідомили, що у березні 2024 підрозділ активних дій ГУР МО провів кібератаку, в результаті якої отримав доступ до конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова.

Коли ця історія стала відома в "більш широких російських колах" проти Іванова розпочали розслідування за підозрою в корупції,

– повідомило джерело.

В українській розвідці повідомили, що Росія намагалась убезпечити відповідні сервери від очей ГУР, однак кібератака досягла своєї цілі.

Варто додати, що російське видання "Важные истории" незадовго до цього заявило, що справжня причина арешту Іванова – державна зрада. Мовляв, наразі у Росії просто не хочуть про це розповідати відкрито.

Що відомо про затримання заступника Шойгу