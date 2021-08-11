Корупція у понад 26 мільйонів: заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру

Заступник мера Миколаєва 10 серпня намагався втекти з України, але його затримали. НАБУ 11 серпня повідомили йому про підозру в заволодінні понад 26,8 мільйона гривень.

Попередньо про підозру повідомили ще кільком посадовцям, які фігурують у справі. Загалом у корупційній схемі підозрюють 8 осіб.

До теми Заступник мера Миколаєва намагався втекти з України через корупційний скандал

НАБУ та САП повідомили посадовцям про підорзу

Генпрокурор підписала підозру затриманому напередодні заступнику Миколаївського міського голови. НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили йому про це.

Все через ймовірне заволодіння понад 26,8 мільйона гривень під час виконання робіт з реконструкції площі Соборної у Центральному районі міста Миколаєва.

Також 10 серпня про підозру повідомили затриманим:

першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міськради;

2 керівникам приватних компаній (один є нинішним депутатом Одеської міськради).

Їх дії правоохоронці кваліфікували за статтею. Якщо провину за частиною 5 цієї статті доведуть, то їм загрожує тюрма на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють обставини злочину.

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