Заманив додому допомогти з песиком: 8 років проведе за ґратами розбещувач дитини

Суд відправив за ґрати 28-річного чоловіка, який розбещував 7-річну дівчинку. Він заманив дівчинку додому, щоб та допомогла йому з песиком.

Прокурорам довелося відстоювати вирок розбещувачу в апеляції. Інцидент стався ще у травні 2022 року.

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Чоловік був раніше засуджений за умисне вбивство

Чоловік побачив сусідську дівчинку на дитячому майданчику. Він скористався відсутністю поряд її мами та вмовив допомогти йому завести песика додому. Дитина на це погодилась. У квартирі засуджений почав вчиняти розпусні дії щодо неї, а згодом – випустив її з квартири.

У суді чоловік спочатку стверджував, що нічого поганого з дівчинкою не робив, а згодом – взагалі намагався заперечувати, що приводив її до себе у квартиру. Він також подав апеляційну скаргу, але прокуратура її не задовольнила, та вирок залишився незмінним.

"За участі ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок Подільського районного суду міста Києва, яким до 8 років позбавлення волі засуджено 28-річного чоловіка за розбещення 7-річної дівчинки", – написали у прокуратурі.

Також інформацію про розбещувача додадуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

. Чоловік отримав максимальний вирок. Санкція статті, за якою його засудили, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Окрім того, вона також позбавляє права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У прокуратурі додали, що перед скоєнням злочину проти малолітньої дитини, чоловік вже відбував покарання за умисне вбивство.