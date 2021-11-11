Засвідчує катування, – Денісова про відео евакуації Саакашвілі до тюремної лікарні

У Грузії оприлюднили відео, на якому Саакашвілі силоміць заносять у в'язничну лікарню. Людмила Денісова заявила, що це "засвідчує факт катування".

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини заявила, що оприлюднене відео є "підтвердженням застосування фізичної сили". Кадри стривожили й нардепку та кохану політика Єлизавету Ясько.

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Денісова заявила, що відео з Саакашвілі "засвідчує катування"

Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеілом (мовиться про Саакашвілі – 24 канал), що є грубим порушенням 3 статті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод,

– заявила Денісова.

Вона також пояснила, що кадри підтверджують "застосування фізичної сили та завдання тілесних ушкоджень громадянину України, главі виконавчого комітету Нацради реформ при президентові Міхеілу Саакашвілі співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби під час переміщення до виправної колонії №18 у Глдані".

Денісова розповіла, що влада Грузії порушила статті:

7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права;

1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Вона закликала Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур щодо Саакашвілі.

Від грузинської влади вимагаю невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів,

– заявила Денісова.

Вона також звернулась до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії та закликала її розслідувати обставини порушення прав на особисту безпеку та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби.

Мені дуже важко дивитись на ці кадри, – Ясько

Єлезавета Ясько в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що третього президента Грузії у в'язниці б'ють.

Я хочу сказати, що мені дуже важко дивитися на ці кадри... Я не можу собі уявити, щоб у 21 столітті таке відбувалося в демократичній Грузії, про яку ми завжди чули тільки найкраще,

– сказала Ясько.

Додала, що "в останні тижні я багато чого побачила тут, про що треба книжки писати та фільми знімати. Це більше схоже на жах". Вона заявила, що "на кадрах ми бачимо, що його б'ють".

Лікар, якого не пускали понад добу, підтвердив, що у нього є сліди побиття на тілі. Я третій день перебуваю в Тбілісі біля в'язниці, мене не пускають також,

– розповіла жінка.

Вона також пояснила, що раніше її пускали "без проблем". Вона також запевнила, що:

ним маніпулюють, – "кажуть йому, що якщо він буде погано поводитись, то його не відвідуватимуть";

увесь світ має знати, "що відбуваються тортури";

суд 10 листопада розпочався без Саакашвілі.

Ясько заявила, що "це більше схоже на кадри з Росії та Білорусі, але, на жаль, ми зараз бачимо, що це також відбувається і в Грузії".

"Це дуже драматично. Але я переконана, що світова реакція буде... Ми бачимо все на цих кадрах, на це неможливо дивитися спокійно", – підсумувала Ясько.

Кадри переведення Саакашвілі у тюремну лікарню: дивіться відео

Коротко про оприлюднене відео з Саакашвілі