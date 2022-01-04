Зателефонував до поліції і втік: на Житомирщині чоловік забив до смерті співмешканку

4 січня 2022 , 13:54
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Джерело:

Нацполіція

Правоохоронці 31 грудня 2021 року отримали повідомлення про смерть 38-річної жительки села Паволоч на Житомирщині. До поліції зателефонував 46-річний співмешканець загиблої.

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то виявили тіло мертвої жінки. Експерти встановили, що причиною смерті 38-річної жінки стали гостра крововтрата та отримані у результаті побиття травми.

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Правоохоронці встановили, що співмешканець жінки причетний до її смерті. Чоловіка вже затримали. Відомо, що він втік з місця злочину відразу після того, як зателефонував до поліції.

Наразі триває слідство. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років ув'язнення. 

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Автор: Мар'яна Бекало