Зателефонував до поліції і втік: на Житомирщині чоловік забив до смерті співмешканку
4 січня 2022 , 13:54Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці 31 грудня 2021 року отримали повідомлення про смерть 38-річної жительки села Паволоч на Житомирщині. До поліції зателефонував 46-річний співмешканець загиблої.
Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то виявили тіло мертвої жінки. Експерти встановили, що причиною смерті 38-річної жінки стали гостра крововтрата та отримані у результаті побиття травми.
Зауважте У Запоріжжі побили поліцейського: нападника затримали
Правоохоронці встановили, що співмешканець жінки причетний до її смерті. Чоловіка вже затримали. Відомо, що він втік з місця злочину відразу після того, як зателефонував до поліції.
Наразі триває слідство. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років ув'язнення.
На Миколаївщині жінка вбила "залицяльника"
- На Миколаївщині жінка випадково вбила чоловіка, який погрожував їй. Насильством "залицяльник" намагався домогтися взаємності.
- Жінка вирвала ніж й вдарила ним горе-залицяльника.
- Від отриманих травм чоловік загинув на місці трагедії. Правоохоронці дізналися про вбивство 1 січня.
- Жінку вже затримали. Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 про умисне вбивство.