Затисло між двох автомобілів: на Сумщині трагічно загинув військовослужбовець
Джерело:Поліція Сумської області
У Сумській області загинув старший солдат В'ячеслав Квокша. Чоловік зазнав травм, несумісних із життям, коли його затисло між двома автомобілями.
Правоохоронці повідомляють, що трагедія сталася у вівторок, 28 вересня, близько 09:50 ранку на території залізничного вокзалу міста Ромни.
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Під час виїзду на місце події працівники поліції попередньо встановили, що 51-річний житель Сум, керуючи автомобілем ЗІЛ 135ЛМ, при русі заднім ходом допустив наїзд на 24-річного жителя Кролевецького району,
– йдеться у повідомленні.
В'ячеслава Квокшу затиснуло між задньою частиною ЗІЛ, що рухався, та передньою частиною ГАЗ-66, що вже стояв закріплений на платформі вагону. Внаслідок інциденту чоловік від отриманих ушкоджень помер.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії.
Що відомо про загиблого
- В'ячеслав Квокша 1996 року народження жив з батьками у селі Буйвалове.
- У 2017 році його призвали на строкову службу, а потім – за контрактом.