Затисло між двох автомобілів: на Сумщині трагічно загинув військовослужбовець

28 вересня 2021 , 09:43
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Джерело:

Поліція Сумської області

У Сумській області загинув старший солдат В'ячеслав Квокша. Чоловік зазнав травм, несумісних із життям, коли його затисло між двома автомобілями.

Правоохоронці повідомляють, що трагедія сталася у вівторок, 28 вересня, близько 09:50 ранку на території залізничного вокзалу міста Ромни.

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Під час виїзду на місце події працівники поліції попередньо встановили, що 51-річний житель Сум, керуючи автомобілем ЗІЛ 135ЛМ, при русі заднім ходом допустив наїзд на 24-річного жителя Кролевецького району,
– йдеться у повідомленні.

В'ячеслава Квокшу затиснуло між задньою частиною ЗІЛ, що рухався, та передньою частиною ГАЗ-66, що вже стояв закріплений на платформі вагону. Внаслідок інциденту чоловік від отриманих ушкоджень помер.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії.

Що відомо про загиблого 

  • В'ячеслав Квокша 1996 року народження жив з батьками у селі Буйвалове.
  • У 2017 році його призвали на строкову службу, а потім – за контрактом.

На Сумщині трагічно загинув військовослужбовець / Фото поліції Сумської області

Автор: Олег Васьків