Тримає стадо від повстань: чому скарги затоплених росіян – марні
Російський Орськ опинився під водою через прорив дамби 5 квітня. На всі скарги від місцевого населення влада ніяким чином не збирається реагувати.
Політолог, блогер Сергій Запорожський розповів 24 Каналу, що завданням Кремля є утримання росіян від будь-яких бунтів та повстань. Однак вони й самі не сильно прагнуть щось змінювати.
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Скарги орчан
За словами політолога, історія із затопленням Орська повинна максимально загостритись через занурення російського населення в бідність. Саме тоді росіяни почнуть говорити відкрито про це владі.
Вони (росіяни – 24 канал) наче і говорять про це, ніби воно є, але ніби й нічого страшного. Коли ти втрачаєш дім і все, що в тебе було, включаючи обновку телевізора з похоронних твого чоловіка, з'являється момент, коли ти починаєш задавати владі ті питання, які мав би задати давно,
– зазначив Запорожський.
Дії російської влади
Однак в росіян залишається проблема – вони не обирають владу, а тим більше ту, яка буде перед ними звітувати. За словами політолога, місцева влада, яка отримує від росіян скарги, має лише одне завдання – утримати "стадо" без мітингів, повстань та будь-яких протестів.
Про акцію проти війни вони ніколи не додумаються. Для України вигідно, аби в Росії почався безжалісний та беззмістовний російський бунт,
– підкреслив Запорожський.
Затоплений Орськ: останні новини
- Мер міста Орська Васілій Козупиц напередодні затоплення запевняв росіян, що місто під воду не піде. 3 квітня він виклав допис у соцмережах, де відзвітував про перевірку місцевої дамби.
- Також мер затопленого міста відзначився виправданням свого сина, який купив квартиру в Об'єднаний Арабських Еміратах за 353 тисячі доларів. Він вважає, що мешканцям затопленого Орська не так вже й важко, інша справа – його син, який зараз живе у спекотному Дубаї.
- Прорив дамби в Орську спричинив підтоплення інших населених пунктів Томської та Кемеровської областей. Там вже затопило десятки будинків, а волонтери почали евакуацію.