Тримає стадо від повстань: чому скарги затоплених росіян – марні

Російський Орськ опинився під водою через прорив дамби 5 квітня. На всі скарги від місцевого населення влада ніяким чином не збирається реагувати.

Політолог, блогер Сергій Запорожський розповів 24 Каналу, що завданням Кремля є утримання росіян від будь-яких бунтів та повстань. Однак вони й самі не сильно прагнуть щось змінювати.

Дивіться також Путін та росіяни: які взаємовідносини вибудував диктатор з народом

Скарги орчан

За словами політолога, історія із затопленням Орська повинна максимально загостритись через занурення російського населення в бідність. Саме тоді росіяни почнуть говорити відкрито про це владі.

Вони (росіяни – 24 канал) наче і говорять про це, ніби воно є, але ніби й нічого страшного. Коли ти втрачаєш дім і все, що в тебе було, включаючи обновку телевізора з похоронних твого чоловіка, з'являється момент, коли ти починаєш задавати владі ті питання, які мав би задати давно,

– зазначив Запорожський.

Дії російської влади

Однак в росіян залишається проблема – вони не обирають владу, а тим більше ту, яка буде перед ними звітувати. За словами політолога, місцева влада, яка отримує від росіян скарги, має лише одне завдання – утримати "стадо" без мітингів, повстань та будь-яких протестів.

Про акцію проти війни вони ніколи не додумаються. Для України вигідно, аби в Росії почався безжалісний та беззмістовний російський бунт,

– підкреслив Запорожський.

Затоплений Орськ: останні новини