Київ готується до піка паводків, через підтоплення у різних регіонах евакуюють людей

Київ досі підтоплює. Місцева влада готується до піка паводків й можливих надзвичайних ситуацій. Також підтоплення відбуваються в інших регіонах України.

У КМВА повідомили, що станом на ранок 18 квітня по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Проте у відомстві попередили, що пік паводків ще попереду.

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Яка ситуація в Києві наразі

18 квітня, як і днем раніше, відбувається пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС, тому на річці Дніпро у столиці підтоплені заплавні території: парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватних ділянок у районі Осокорків. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – ІІ рівень ("помаранчевий").

22 квітня буде пік паводків

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 18 квітня 2023 року фактичний рівень води в річці Дніпро – 650 сантиметрів, за минулу добу рівень води зменшився на 7 сантиметрів. Він нагадав, що критичний рівень води в Дніпрі для столиці – понад 800 сантиметрів.

Але пік паводків ще попереду. За прогнозами Укргідрометцентру, він очікується 22 квітня. Очікуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста,

– повідомили в КМВА.

Відомство уточнило, що, ймовірно. надалі підтоплюватиме місця відпочинку на острові Труханів, "Гідропарк" та парк Муромець. Також можливі часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків, Вишеньок.

Усі потрібні служби міста Києва готуються до можливих надзвичайних ситуацій. 19 квітня у столиці проведуть спеціальні навчання, на яких відпрацюють організацію та виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації під час паводка.

В навчаннях братимуть участь представники муніципальної безпеки, житлово-комунальної, транспортної інфраструктури, охорони здоров’я, національної поліції, патрульної поліції, ДСНС, аварійно-рятувальної служби, КП "Плесо", "Київавтодору", Товариства Червоного Хреста України, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Під час навчань відпрацьовуватимуть різноманітні заходи, такі як:

проведення робіт щодо інженерного захисту – будівництво дамби мішками з піском;

відкачування води з підтопленого об’єкту;

евакуація людей з підтоплених територій;

рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;

надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метео-умовах;

На річці Бучанка складна екологічна ситуація: "Ірпіньводоканал" б'є на сполох

КП "Ірпіньводоканал" повідомили громадськість про складну екологічну ситуацію, яка склалася на річці Бучанка (район каналізаційно-насосної станції №4 на межі вулиці Соборна, міста Ірпінь та вулиці Грушевського міста Буча).

Через рейдерські дії, а надалі бездіяльність чиновників Бучанської міської ради та представників КП "Бучасервіс", які незаконно привласнили майно "Ірпіньводоканалу" і не допускають підприємство до користування ним на стратегічній для Бучанської громади 4 КНС, системно відбувається злив нечистот до річки Бучанка. КНС вийшла з ладу, нормально не функціонує,

– заявили у КП

Там заявили, що співробітників "Ірпіньводоканалу" до об'єкта не допускають, використовуючи грубу фізичну силу. Жодних договірних відносин щодо водовідведення між КП "Ірпіньводоканал" та КП "Бучасервіс" не існує.

Наскільки нам відомо розуміючи незаконність своїх дій співробітники КП "Бучасервіс" навіть припинили виставляти жителям Бучанської громади рахунки за водовідведення і тепер виставляють лише за воду. При цьому "Бучасервіс" активно закликає не сплачувати рахунки "Ірпіньводоканалу"…. КП "Ірпіньводоканал" у терміновому режимі змушений проводити роботи з перепідключення частини абонентів на мікрорайоні БКЗ, які опинилися в заручниках таких бучанських господарників,

– мовиться в повідомленні.

КП звернулося до правоохоронців, щоб вони звернули увагу на "дії та бездіяльність бучанських чиновників" й допомогли запобігти бучанській екологічній катастрофі.

Яка ситуація з паводками в України