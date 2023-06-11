На підтопленій Миколаївщині люди ночують в полях просто неба: щемливі фото
Джерело:ТСН
У селі Веселий Кут у Миколаївській області люди ночують в полі. А щоб врятувати від затоплень майно, вони приносять його з собою.
Село Веселий Кут межує з Херсонською областю. Раніше області розділяла річка Висунь, але вона вийшла з берегів і затопила будинки. У деяких жителів будинки зруйновані ще від ворожих обстрілів.
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Жителям села доводиться жити в полях
Жителі Веселого Кута фактично живуть у будинках на колесах у полях та чекають, поки зійде вода. Вони виносять туди холодильники, посуд, матраци.
Тетяна та Володимир ночують просто в полі, їхній будинок був зруйнований частково. Тож вони зібрали свої речі на машини, де і сплять. З собою забрали також каченят, собак та курей.
Як живуть жителі Веселого Кута зараз: фото ТСН
Чому люди відмовились від евакуації
Місцевий майор поліції Баштанського районного відділу Олександр Головченко розповів, що людям пропонували евакуюватися, щойно вода почала досягати городів. Однак багато з них відмовилися. Мовляв, пережили російські обстріли, переживемо і затоплення.
Одна з постраждалих, Валентина, розповіла, що її будинок затопило. Проте від евакуації вона відмовилася, щоб бути з тваринами. У неї вже потонули кошенята. Такої їй затопило і весь город і все, що садила – пропало.
Фото Валентини затопило / Фото ДСНС
Нагадаємо, зранку 8 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього затопило близько 80 населених пунктів.
Скільки людей вдалося евакуювати
- Ввечері 10 червня Володимир Зеленський повідомив, що з Херсонської та Миколаївської областей вдалося евакуювати понад 3 тисячі людей. Найбільше людей врятували з Херсонщини, де найбільші масштаби катастрофи.
- Проте варто зауважити, що евакуація, на жаль, відбувається лише на підконтрольних Україні територіях. Росіяни не лише не проводять евакуації на окупованих територіях, а й обстрілюють тих, хто намагається врятуватись.
- Українським захисникам вдається проводити операції у деяких населених пунктах окупованого лівобережжя, проте часто вони попадають під ворожі обстріли. Україна сподівається на допомогу світу, проте Росія не дозволяє ООН провести місію на лівому березі.