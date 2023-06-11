На підтопленій Миколаївщині люди ночують в полях просто неба: щемливі фото

У селі Веселий Кут у Миколаївській області люди ночують в полі. А щоб врятувати від затоплень майно, вони приносять його з собою.

Село Веселий Кут межує з Херсонською областю. Раніше області розділяла річка Висунь, але вона вийшла з берегів і затопила будинки. У деяких жителів будинки зруйновані ще від ворожих обстрілів.

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Жителям села доводиться жити в полях

Жителі Веселого Кута фактично живуть у будинках на колесах у полях та чекають, поки зійде вода. Вони виносять туди холодильники, посуд, матраци.

Тетяна та Володимир ночують просто в полі, їхній будинок був зруйнований частково. Тож вони зібрали свої речі на машини, де і сплять. З собою забрали також каченят, собак та курей.

Як живуть жителі Веселого Кута зараз: фото ТСН

Чому люди відмовились від евакуації

Місцевий майор поліції Баштанського районного відділу Олександр Головченко розповів, що людям пропонували евакуюватися, щойно вода почала досягати городів. Однак багато з них відмовилися. Мовляв, пережили російські обстріли, переживемо і затоплення.

Одна з постраждалих, Валентина, розповіла, що її будинок затопило. Проте від евакуації вона відмовилася, щоб бути з тваринами. У неї вже потонули кошенята. Такої їй затопило і весь город і все, що садила – пропало.



Фото Валентини затопило / Фото ДСНС

Люди з різних областей передали допомогу волонтерам з Києва, які вирушили до Херсонської та Миколаївської областей. Вони привезли кілька фур, їх зустріла місцева поліція, яка потім повезе цю допомогу до людей, які її найбільше потребують.

Нагадаємо, зранку 8 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього затопило близько 80 населених пунктів.

Скільки людей вдалося евакуювати