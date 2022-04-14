Затоплення "Москви" підрізало крила російським ракетам

14 квітня 2022 , 14:12
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Андрій Клименко

Джерело:

фейсбук Аедрія Клименка

Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16-ма крилатими ракетами виведено з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів Чорноморського флоту РФ, що перебувають наразі в Чорному морі, зменшився з 72 до 56.

Що лишилося в окупантів

Зауважиммо, що на ракетному крейсері "Москва" немає ракет "Калибр", на ньому – крилаті ракети "Вулкан", призначення яких – великі надводні цілі.

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У Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі Чорноморського флоту РФ з крилатими ракетами "Калибр":

  1. Фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет).
  2. Фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет).
  3. Корвет "Вышний Волочек" (8 ракет).
  4. Корвет "Ингушетия" (8 ракет).
  5. Корвет "Грайворон" (8 ракет).
  6. Підводний човен "Ростов-на-Дону" (4 ракети).
  7. Підводний човен "Старый Оскол" (4 ракети).
  8. Підводний човен "Великий Новгород" (4 ракети).
  9. Підводний човен "Колпино" (4 ракети).

Отже, сумарно в залпі – 56 ракет "Калибр".

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Де ще "пороблено" російському флоту

У Середземному морі застрягли через перекриття проток Туреччиною ще такі ракетні кораблі:

  • 1 ракетний фрегат ("Адмирал Григорович", ЧФ);
  • 1 ракетний корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ);
  • 2 ракетних підводних човни ("Новороссийск" та "Краснодар", ЧФ);

Крім того, там перебувають ще:

  • 2 ракетних крейсери одного типу з ракетним крейсером "Москва" ("Varyag", Тихоокеанський флот та "Marshal Ustinov", Північний флот);
  • 2 Guided Missile destroyers (за класифиікацією НАТО) – "Vice-Admiral Kulakov", Північний флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанський флот;
  • 1 ракетний фрегат "Admiral Kasatonov", Північний флот. Останній – носій гіперзвукових ракет "Циркон".

Як мінімум 4-х із них не пропустила до Чорного моря Туреччина 28 лютого 2022 року.

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Автор: Андрій Клименко