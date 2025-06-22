Біля Сицилії підняли яхту Bayesian, яка затонула з британським мільярдером Майком Лінчем

У 2024 році біля берегів Сицилії розкішна британська яхта Bayesian потрапила під потужний шторм і затонула. Судно вдалося підняти.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що відомо про трагічне затоплення яхти

Британську яхту, яка затонула ще в серпні 2024 року, вперше підняли. За останні три дні судно повільно підіймали з глибини 50 метрів, аби закріпити сталеві стропи, ремені й спеціальні підйомні петлі під кіль. У п’ятницю, 20 червня, над водою стало видно верхню частину пасажирської зони, де розташовувалися каюти.

Капітан Нік Слоун, який керував відомою операцією з підняття круїзного лайнера Costa Concordia у 2014 році, підкреслив, що ця місія буде вкрай складною.

Після першого підйому судно стабілізують трохи вище дна і проведуть подвійний огляд, щоб переконатися, що всі точки кріплення та рятувальні стропи знаходяться в правильних місцях,

– розповів він.

Нагадаємо, що яхта затонула внаслідок, імовірно, водяного смерчу який утворився під час бурі прямо в місці стоянки яхти біля селища Портічелло. На борту було 22 людини: 10 членів екіпажу та 12 пасажирів. 15 людей врятовано, одну людину знайдено мертвою, а ще шість — зникли безвісти.

Серед зниклих – 59-річний британський техномагнат Майк Лінч, відомий як "британський Білл Гейтс".