Затори на в'їзді до Криму розтягнулися вже на 10 кілометрів
Джерело:Радіо Свобода
На в'їзді до Криму утворилася пробка з фур на 10 кілометрів. Про це повідомив голова російської асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін.
Він не уточнив, з якого боку утворився затор. Прикріпив відео, де видно затори, у черзі переважно були ватажні автомобілі.
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Черги на в'їзді у Крим
"Торгівельні мережі, рітейл починають готуватися до свят, до православної пасхи і більш далеких травневих свят. Збільшення вантажного потоку прогнозоване та пов'язане з поповненням, накопиченням товарних залишків напередодні свят", – заявив Цуркін.
Зазначають, що останнім часом перед Керченським мостом все частіше утворюються затори, які сягають кількох кілометрів. Імовірна причина – збільшення часу огляду транспорту після відкриття автомобільного руху по всіх смугах мосту.
Черга на в'їзді у Крим: дивіться відео
Росіяни розбили свою бронетехніку на кримському мосту
- Російські загарбники вирішили переправити 5 одиниць бронетехніки через так званий кримський міст, аби посилити свої війська на тимчасово окупованій Херсонщині. Однак щось пішло не так і ця техніка не переїхала через міст.
- Бронетехніка потрапила у ДТП. За офіційною версією, причиною цього стало "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони".
- Ця бронетехніка їхала до Херсонської області й мала доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку. Та замість того 4 з 5 бронеавтомобілів потребують серйозного ремонту.