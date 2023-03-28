Затори на в'їзді до Криму розтягнулися вже на 10 кілометрів

На в'їзді до Криму утворилася пробка з фур на 10 кілометрів. Про це повідомив голова російської асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін.

Він не уточнив, з якого боку утворився затор. Прикріпив відео, де видно затори, у черзі переважно були ватажні автомобілі.

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Черги на в'їзді у Крим

"Торгівельні мережі, рітейл починають готуватися до свят, до православної пасхи і більш далеких травневих свят. Збільшення вантажного потоку прогнозоване та пов'язане з поповненням, накопиченням товарних залишків напередодні свят", – заявив Цуркін.

Зазначають, що останнім часом перед Керченським мостом все частіше утворюються затори, які сягають кількох кілометрів. Імовірна причина – збільшення часу огляду транспорту після відкриття автомобільного руху по всіх смугах мосту.

Черга на в'їзді у Крим: дивіться відео

Росіяни розбили свою бронетехніку на кримському мосту