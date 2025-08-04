Це рекорд: росіяни влаштували 35-кілометровий затор на Кримському мосту, – соцмережі
- На Керченському мосту утворився рекордний затор протяжністю 35 кілометрів, в якому застрягли понад 4 тисячі автівок, з часом очікування близько 8 годин.
- Затор утворився з боку Таманського півострова в Росії, а не на виїзд з півострова, причиною чого стали огляди транспортних засобів.
- У черзі росіяни скаржилися на ромів, які, за їх словами, просили гроші на бензин та ремонт, а у випадку відмови погрожували подряпати автівки.
На незаконно збудованому Керченському мосту росіяни 4 серпня влаштували рекордний затор. Він простягнувся на відстань у 35 кілометрів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер" та інші місцеві чати.
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Що відомо про рекордний затор на Кримському мосту?
У "Кримському вітрі" розповіли, що на Керченському мосту понад 4 тисяч автівок застрягли через огляди. Час очікування складав близько 8 годин.
На Кримському мосту в заторі стояли понад 4 тисячі автівок: дивіться відео
Водночас відомо, що затор був не на виїзд з півострова – черга з автівок розтягнулася з боку Таманського півострова, що в Росії.
Рух транспорту був паралізований з боку Таманського півострова: дивіться відео
Цікаво, що РосЗМІ та росіяни у черзі бідкалися на ромів, мовляв, вони знайшли свою "золоту жилу" і просто у заторі просять грошей на бензин та ремонт. За відмови вони нібито погрожували подряпати автівку.
До слова, раніше про затор на Кримському мосту також повідомляли вранці 4 серпня. Тоді на в'їзді до Криму з боку Тамані утворився затор з понад 1 800 транспортних засобів, а очікування складало близько 4 годин.