Затори від Житомира: як негода скувала рух трасою Київ – Чоп

Через негоду та велику кількість автомобілів рух трасою Київ – Чоп значно сповільнився. Зокрема автомобілі рухались зі швикістю 20 – 30 кілометрів за годину.

Негода майже заблокувала рух автомобілів щонайменше з 14 до 20 години 9 січня. Снігоочищувальна техніка не справлялася зі снігом.

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Негода скувала трасу Київ – Чоп

Сильний снігопад значно ускладнив рух автомобілів. Зокрема затори на трасі Київ – Чоп почались фактично від Житомира.

Тобто ще за 100 кілометрів від Києві транспорт був змушений їхати зі швидкістю 20 – 30 кілометрів за годину.

Зокрема дорога на автомобілі з Луцька у Київ зайняла 10 годин замість звичних 5.

Ба більше, за даними 24 каналу, снігоочищувальна техніка була, проте вона не справлялася. Деякі автомобілі, поки не утворились затори, "злітали" з траси на узбіччя через велику кількість неочищеного снігу.

Сніг на дорогах значно ускладнив рух трасою Київ – Чоп / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Коротко про затори через снігопад

Станом на 16 годину 9 січня через сильний снігопад виникли затори й затримки в роботі громадського транспорту. Найважче було їздити у центрі міста.

Однак у КМДА повідомили, що на вулицях почали працювати 140 одиниць снігоочисної техніки.

За даними Google Maps, проїзди до столиці також виявились скуті заторами. Зокрема затор на понад 100 кілометрів розтягнувся також трасою Київ – Чоп. Окрім того, на деяких ділянках були затори зі сторони Одеси.

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