Затримали через плакат про росіян на акції "Безсмертний полк": у Мадриді відпустили українку
У Мадриді 8 травня поліцейські жорстко вивели українку, яка вийшла з українським прапором та плакатом про росіян-вбивць на акцію "Безсмертний полк". Стало відомо, що жінку вже випустили.
Про це 24 каналу повідомила українська активістка Ірина, яка перебуває у Мадриді.
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"Якраз сьогодні (11 травня – 24 канал) ми з нею спілкувалися. Її недавно випустили", – розповіла активістка.
Однак затриманій українці "приписали" те, що вона нібито напала на поліцейського та побила його, хоча є відеодокази, що це неправда.
Тому ми зараз з нашою діаспорою добиваємося того, щоб суд не відбувся. Знайшли їй безплатного адвоката,
додала активістка.
Що відомо про затримання 8 травня
У Мадриді 8 травня напали на українку, яка вийшла на акцію "Безсмертний полк" з антиросійським плакатом. На ньому було написане гасло проти повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні. Відео цього інциденту опублікували у соцмережах.
На кадрах видно, що українка тримала плакат зі словами "Росіяни, чому ви нас вбиваєте?" у натовпі учасників "акції". Однак одна з учасниць з георгіївською стрічкою побачила плакат та почала кликати поліцейських.
Правоохоронці схопили жінку й буквально винесли на руках з натовпу. Усе це відбувалося під супровід російських "переможних" пісень.
"Побєдобєсіє" у Росії 9 травня: що відомо
- У Росії 9 травня відбувся традиційний військовий парад. Країна-агресорка, яка розпочала жорстоку війну проти України, стягнула залишки своєї техніки, щоб продемонструвати уявну "міць".
- Традиційного авіашоу у небі не було. Офіційною причиною, яку повідомили росіянам, стала нібито погана погода. Однак варто зауважити, що у більшості російських міст вранці 9 травня було сонячно.
- Під час параду з промовою виступив Володимир Путін. Він заявив, що у війні проти України винна не Росія, а начебто країни Заходу. У Білому домі такі слова очільника Кремля назвали абсурдом.
- У Міністерстві закордонних справ України відреагували на парад у Росії. Там наголосили, що на марш вийшли ґвалтівники та вбивці. Водночас сам парад є лише пропагандистським шоу, яке не має нічого спільного з перемогою у Другій світовій війні.
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