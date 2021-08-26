Затримали керівника популярного природного парку: підозрюють, що брав хабарі з туристів

Державне бюро розслідувань затримало керівника Азово-Сиваського національного природного парку. Чоловіка підозрюють у тому, що він брав хабарі в туристів за дозвіл відхилятися від маршрутів у заповідній зоні.

Ймовірно, що мовиться про Олега Бандуріна. На сайті парку вказано, що він тимчасово виконує обов'язки генерального директора.

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Згідно з інформацією на сайті Мелітопольської міськради, Бандурін є депутатом від "Опозиційного блоку". За даними ви дання "Хто є хто в Запоріжжі", політик народився в Росії, а у 2014 році був заступником мера Мелітополя.

У ДБР встановили, що посадовець брав з туристів додаткову оплату – за те, щоб вони вільно пересувалися заповідною територією острова Бірючий. Попри те, що існують офіційні платежі за автомобільні екскурсії. Керівника національного парку спіймали на гарячому прямо в його кабінеті.



Затриманим може бути Олег Бандурін / Фото "Город М"

Що загрожує підозрюваному

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру у вимаганні та одержанні хабаря. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.