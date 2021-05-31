Затримали за корупцію: у Киргизстані ще 2 політиків судитимуть через справу "Кумтор"

У Бішкеку затриманий ексспікера парламенту Киргистану Асилбека Жеенбекова та депутата Торобая Зулпукарова. Їх звинувачують у корупції.

Чоловіків затримали у понеділок, 31 травня. Правоохоронні органи вже вручили політикам підозру. Їм інкримінується незаконне збагачення.

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Мовиться пронезаконне отримання грошей через справу "Кумтор". Раніше через цю схему вже затримали експрем'єр-міністра Омурбека Бабанова.

Кого ще впіймали на корупції

Також правоохоронні органи допитали експрем'єр-міністра Темира Сарієва. Комітет національної безпеки Киргизтану провів допит колишніх депутатів парламенту Турсунтая Салімова і Сергія Ібрагімова.

Що відомо про схему із золотом

15 травня в офісах корпорації "Кумтор Голд Компані" провели обшуки. Вони відбулись у рамках кримінальної справи, яку порушили за фактом корупції.

Глава Державного комітету національної безпеки Камчибек Ташиєв повідомив, що є 4 кримінальні справи, пов'язаних з рудником "Кумтор".

У компанії призначили нового керівника. Ним став Тенгіз Болтурук.

Кумтор – кар'єр з видобування золотоносних руд, що розробляє однойменне унікальне родовище золота у Киргизстані.