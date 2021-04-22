Затримані ФСБ українські рибалки повернулись до Очакова, – Держприкордонслужба

Українських рибалок 20 квітня затримали співробітники Федеральної служби безпеки Росії у Чорному морі. Це у ФСБ аргументували "незаконним виловом риби". Лише через два дні українці повернулись в Очаків.

Деталі інциденту розповів 24 каналу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він наголосив, що ФСБ затримала наших громадян далеко від узбережжя.

Раніше Російські прикордонники затримали під Очаковом 2 українських рибалок, – ЗМІ

З документами у рибалок було все гаразд

Ця відстань складала понад 50 морських миль у напрямку Очакова. Попри закиди окупантів у незаконному вилові риби, в українських рибалок з документами було все гаразд.

В море вони виходили у відповідності до законодавства. Вони мали всі необхідні дозвільні документи – щодо виходу в море, щодо здійснення промислу,

– наголосив Демченко.

У Держприкордонслужбі зауважили, окупанти продовжують систематично ігнорувати норми міжнародного права. Цього разу вони порушили міжнародне морське право.

Вони прямували до сіток, які розставили раніше, щоб зібрати улов.

Судно пришвартувалося, 2 рибалок сіли у невеликий катер і відплили по рибу. Саме тоді і їх затримали представники окупантів.

У Криму затримали хлопця, що начебто шпигував для України

Зазначимо, що нещодавно в окупованому Криму затримали хлопця. ФСБ закидає юнакові шпигунство на користь українських спецслужб. Молодий росіянин, якого вже відправили під варту, начебто зливав представникам Києва дані про Чорноморський флот.