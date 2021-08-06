Хабарник перетворився на свідка: Чаус може помінятись місцями з Порошенком

До історії із викраденням одіозного Миколи Чауса можуть бути причетні чиновники із часів Петра Порошенка. З обвинуваченого у хабарі екссуддя може перетворитись на свідка у справі того ж п'ятого президента.

Пропоную спробувати розібратися у схемі банка-валіза-аеропорт-Молдова викрадення-переховування-лікарня Феофанія-суд. Хочеш сховати дерево – сховай його у лісі, так говорив Шерлок Холмс. Та певно ті, хто викрадали, а потім переховували екссуддю Миколу Чауса, історію про пригоди детектива не читали.

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Тому де тільки нещасного Чауса не переховували. Спочатку його переховували від того ж таки правосуддя в Молдові, це тоді коли його взяли за хабар у 150 тисяч доларів? які він у банці на городі ховав. Ховали довго, починаючи з 2016 року.

Ну як ховали, він там собі спав, їв, ходив до магазину – жив звичним життям. Однак у Молдові, аж поки його посеред білого дня не заштовхали в автомобіль і не вивезли у невідомому напрямку. "Напрямок невідомий, але координати у нього явно українські". Про це Чаус почав повідомляти нам сам, щоправда, без конкретики, а все якось "у загальних рисах".

Чауса знайшли на Вінниччині

Однак після кількох відео знову пропав і вийшов на світ Божий лише 30 липня. Вийшов, як то кажуть, голий, босий та голодний. В одних шортах він прийшов до Мазурівської сільської ради що на Вінниччині та розповів що його викрали, знову. І попросив подзвонити правоохоронцям.

Поки Чауса відпоювали чаєм та відгодовували печивом, приїхали співробітники Служби безпеки України і знову забрали його, щоби сховати, тепер вже не від правосуддя, а від детективів Національного антикорупційного бюро.

Однак якби його взяли і отак просто віддали – то це б уже не був екшн, а у нас тут детективна історія, якщо ви пам'ятаєте. Якби це була така стандартна процедура, після того, як місце перебування судді встановили, він би через 48 годин мав би бути в суді для обрання йому запобіжного заходу.



Чауса знайшли в лікарні / Фото "Центр.Нет"

Натомість з'явилися представники СБУ, які Чауса знову сховали. Цього разу у лікарні у Феофанії. Напевно, щоби підлікувати перед судом і майбутнім відбуванням покарання. Але насправді виявилось для того, аби захистити. Єдиним органом, який оголошував пана Чауса в розшук – це було НАБУ і друге було рішення суду про його заочний арешт.

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Чауса переховували у лікарні

Потім ми дістали із скриньки для кореспонденції лист слідчого СБУ про те, що пан Чаус є потерпілим по їхньому провадженню. Скоріш за все мовиться про те саме провадження, коли суддю викрали в Молдові, але це не точно. Ну а потім певно слідчі СБУ вже настільки знудились, що у наступному листі детективам НАБУ вони написали щось приблизно: "Давайте пограємо з вами у хованки. Якщо ви його знайдете – він ваш! А якщо ні, то він у Феофанії".

Детективи склали у Феофанії протокол, лікарі його виписали, тобто вважали, що його стан дозволяє перебувати у місцях затриманні чи тримання під вартою. Проводити процесуально-слідчі дії.

Як Чаус потрапив з документами іншої особи на літак і прилетів в Молдову – зрозуміло. Як він опинився у Вінницькій області – теж можна припустити. Але як Чаус потрапив у Феофанію? Це лікарня, яка підпорядковується Державному управлінню справами, яке підпорядковується президенту.

У цій зв'язці немає жодного слова про СБУ чи лікування екссуддів, а президент сказав що не зустрічався з Чаусом. Причому пояснити все це я могла би, якби Чаус був якимось ну аж надто важливим єдиним свідком, на якому будувалася б уся справа. Так ні, рядовий собі хабарник суддя, прізвище якого б ніхто і не згадав, якби не вся ця детективна історія. Таємничості якій придало ще й переведення засідання з його участю у закритий режим.

Сама по собі справа вона рядова, з якої ситуація розпочиналася, суддя районного суду, і на жаль, це, мабуть, специфіка України, коли такі справи набирають такого резонансу. Сам факт не надання йому політичного притулку говорить про те, що справа – це звичайний кримінальний злочин пов'язаний з хабарництвом.



Представники НАБУ затримали Чауса / Фото НАБУ

За словами експертів, є у детективів ще одна справа вже "про викрадення та вивезення" Чауса, у якій можуть бути замішені чиновники часів Петра Порошенка, які навряд чи могли діяти без команди головного. Саме в історії з викраденням Чауса з України до Молдови шляхом переховування злочинця від української кримінальної справи залучили найближче оточення Порошенка. Тому вони дуже нервують.

До справи Чауса можуть бути залучені політики

Закритий режим їх ще більше нервує, бо вони не розуміють, якою повнотою інформації володіє слідство. Крім того, цілком може бути, що Чаус, не відразу, а з часом, з обвинуваченого у хабарі перетвориться на свідка у справі того ж таки Порошенка. І тоді вони з суддею можуть помінятися місцями. Не у сенсі Україна – Молдова, а у сенсі воля – ґрати.

Наприклад, якщо він з цього хабаря гроші собі не брав – він може укласти угоду зі слідством і дати свідчення на більш високопосадового корупціонера, який керував діями Чауса, коли той брав хабар. Загалом практика укладення угод зі слідством є поширеною в західному світі. Однак є і третій варіант розвитку подій, у якому Чаус вже не підозрюваний, не свідок, а – жертва. Цей варіант теж – дуже і дуже реальний.

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Насправді все гірше, тому що після всіх цих подій, шансів отримати політичний притулок у нього більше. Шансів для звернення в Європейський суд з прав людини також більше, якісь недолугі дії практично на рівному місці заполітизували звичайну справу і для нас це дуже неприємно. Однак все це поки теорія, а на практиці ми маємо – домашній арешт.

Вищий антикорупційний суд обрав Чаусу, підозрюваному у корупції колишньому судді, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Там він перебуватиме щонайменше 60 днів, хоча детективи НАБУ просили для нього тримання під вартою, бо, не дай Боже, знову зникне.