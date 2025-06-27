Не має бути приводом для демаршів, – у Кремлі відреагували на затримання азербайджанців

Після жорстокого рейду російських силовиків у Єкатеринбурзі, унаслідок якого загинули уродженці Азербайджану, країна скасувала низку культурних заходів і візит парламентської делегації в Росію. Зрештою, ситуацію прокоментували в Кремлі.

Пропагандистські ЗМІ цитують Дмитра Пєскова, передає 24 Канал. Там шкодують щодо "останніх демаршів Баку".

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Що заявили в Кремлі

У п'ятницю, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану у зв'язку з нерозкритою кримінальною справою про вбивство у 2001 році. Серед головних підозрюваних – брати Гусейн і Зіяддін Сафарові, які невдовзі померли нібито через побиття.

У відповідь в Азербайджані скасували культурні заходи з російською участю та візит парламентської делегації в Росію, а також викликали до МЗС дипломата країни-агресорки.

На це вже відреагував прессекретар Володимира Путіна. За його словами, робота правоохоронних органів не повинна бути приводом для демаршів.

Ми щиро шкодуємо у зв'язку з такими ухваленими рішеннями, важливо продовжувати, напевно, роботу з роз'яснення причин і характеру тих подій, які, на думку азербайджанської сторони, стали причиною для таких демаршів. Вважаємо, що все, що відбувається, пов'язано з роботою правоохоронних органів і не може, і не повинно бути приводом для подібної реакції,

– сказав Пєсков.

До слова, у понеділок, 30 червня, азербайджанська поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства Sputnik у Баку. Унаслідок операції затримано двох співробітників ФСБ – виконавчого директора і шеф-редактора.