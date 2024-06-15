У Львівському ТЦК прокоментували відео зі затриманням чоловіка у Бродах

Ввечері в п'ятницю, 14 червня, працівники Львівського ТЦК відреагували на відео затримання чоловіка у Бродах. Відповідні кадри затримання очевидці зафіксували та оприлюднили в мережі.

Так, у Львівському обласному ТЦК та СП розповіли деталі інциденту.

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Затримання чоловіка у Бродах

У мережі 14 червня опублікували відео, на якому чоловіки у військовій та поліцейській формах силою тримають чоловіка, який виривається з їхніх рук.

Цю ситуацію взялися пояснити у Львівському ТЦК. Там повідомили, що затримували військовозобов'язаного, який пройшов ВЛК та виявився придатним до служби. Однак, попри це, двічі тікав з призовного пункту. Зазначається, що він хотів втекти і втретє, проте його затримали працівники ТЦК спільно з правоохоронцем, що й зафіксували очевидці.

Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК. На цей момент громадянин уже проходить базову військову підготовку,

– зазначили в пресслужбі Львівського ТЦК.

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