Про це повідомили у поліції Хмельницької області та Офісі генпрокурора.

Що вдалося встановити слідству?

За даними слідства, директор мовної школи, який також викладав англійську мову, використовував свій авторитет керівника та викладача, щоб залишатися з ученицями наодинці. Після цього він заводив розмови сексуального характеру, ставив дівчатам інтимні запитання та обговорював із ними сексуальне життя.

Правоохоронці встановили, що з однією з потерпілих чоловік також спілкувався у соціальних мережах, надсилаючи голосові повідомлення з пропозиціями непристойного характеру. В іншому епізоді, за версією слідства, він торкався статевих органів учениці, задовольняючи свою сексуальну пристрасть.

За інформацією прокуратури, потерпілими є дівчата віком 13 та 14 років. Один із епізодів, за даними слідства, тривав упродовж 2018 – 2020 років, інший – у 2023 – 2025 роках.

Слідчі зазначають, що дівчата тривалий час не розповідали про пережите через страх осуду. Вони звернулися до правоохоронців після того, як дізналися про розгляд іншого кримінального провадження щодо керівника мовного центру, пов'язаного з умисним зберіганням дитячої порнографії.

Підозрюваного розшукали та затримали в одному із сіл Хмельницької області. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання чоловіка, який розбещував неповнолітніх / Фото поліції Хмельниччини

Правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих потерпілих та перевіряють усі можливі епізоди сексуального насильства щодо учениць мовного центру. Поліція закликає громадян, які могли постраждати від дій підозрюваного або володіють інформацією у цій справі, звернутися до слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області або повідомити про це за номером 102.

Нагадаємо, Верховний Суд залишив у силі вирок колишньому священнику УПЦ Московського патріархату з Дніпра, якого визнали винним у розбещенні двох власних малолітніх доньок, а також у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. Вирок набрав законної сили після того, як суд відхилив касаційну скаргу захисту.

Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі. Крім того, його внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх. За даними слідства, після смерті дружини він тривалий час вчиняв розпусні дії щодо доньок віком 13 і 15 років.