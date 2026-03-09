Під дулами кулеметів і гранатометів: в МЗС розкрили деталі затримання інкасаторів в Угорщині

У БудапештІ силові структури Угорщини затримали сімох співробітників інкасації Ощадбанку, які перевозили цінний вантаж з Відня до України. Після інциденту українське Міністерство закордонних справ заявило про порушення міжнародного права та прав затриманих.

Як відбувалося затримання інкасаторів державного Ощадбанку розповіли в МЗС України.

Що розповіли в МЗС про затримання українських інкасаторів?

Після повернення українців на батьківщину стали відомі деталі їхнього утримання. За інформацією Міністерство закордонних справ України, затриманих, які мали статус свідків, 28 годин тримали в кайданках і перевозили із зав'язаними очима. Попри те, що інкасатори не були озброєні, їхнє затримання проводив антитерористичний підрозділ із залученням бронетранспортера та важкого озброєння. У інкасаторів вилучили особисті речі та мобільні телефони, не дозволивши повідомити рідних або дипломатичні установи про місцезнаходження.

Окремо повідомляється про проблеми зі здоров'ям одного із затриманих, який має інвалідність і страждає на цукровий діабет. Медичну допомогу йому надали лише після втрати свідомості, а введений препарат спричинив різке погіршення стану, після чого його госпіталізували.

Українська сторона також заявляє, що затриманим не дозволили користуватися допомогою адвоката і не забезпечили можливості спілкуватися рідною мовою. Попри офіційні запити, угорська влада не допустила до громадян України консула.

6 березня угорська сторона ухвалила рішення про депортацію українців і заборону в'їзду до Шенгенської зони на три роки. У Міністерство закордонних справ України вважають такі дії неприйнятними та заявляють про порушення положень Європейської конвенції з прав людини і Віденської конвенції про консульські зносини.

Україна також вимагає повернути вилучені автомобілі державного банку та цінності, які перевозилися. У МЗС заявили, що домагатимуться притягнення винних до відповідальності та залишають за собою право на подальші кроки реагування.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині?