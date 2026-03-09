Під дулами кулеметів і гранатометів: в МЗС розкрили деталі затримання інкасаторів в Угорщині
- У Будапешті затримали сімох інкасаторів Ощадбанку, які перевозили цінний вантаж з Відня до України, тримаючи їх 28 годин в кайданках і без зв'язку.
- Українська сторона заявила про порушення прав людини, вимагала повернення вилучених речей та оголосила про можливі подальші дії у відповідь на дії угорської влади.
У БудапештІ силові структури Угорщини затримали сімох співробітників інкасації Ощадбанку, які перевозили цінний вантаж з Відня до України. Після інциденту українське Міністерство закордонних справ заявило про порушення міжнародного права та прав затриманих.
Як відбувалося затримання інкасаторів державного Ощадбанку розповіли в МЗС України.
Дивіться також Затримання українських інкасаторів в Угорщині: де зараз перебувають вилучені гроші та золото
Що розповіли в МЗС про затримання українських інкасаторів?
Після повернення українців на батьківщину стали відомі деталі їхнього утримання. За інформацією Міністерство закордонних справ України, затриманих, які мали статус свідків, 28 годин тримали в кайданках і перевозили із зав'язаними очима. Попри те, що інкасатори не були озброєні, їхнє затримання проводив антитерористичний підрозділ із залученням бронетранспортера та важкого озброєння. У інкасаторів вилучили особисті речі та мобільні телефони, не дозволивши повідомити рідних або дипломатичні установи про місцезнаходження.
Окремо повідомляється про проблеми зі здоров'ям одного із затриманих, який має інвалідність і страждає на цукровий діабет. Медичну допомогу йому надали лише після втрати свідомості, а введений препарат спричинив різке погіршення стану, після чого його госпіталізували.
Українська сторона також заявляє, що затриманим не дозволили користуватися допомогою адвоката і не забезпечили можливості спілкуватися рідною мовою. Попри офіційні запити, угорська влада не допустила до громадян України консула.
6 березня угорська сторона ухвалила рішення про депортацію українців і заборону в'їзду до Шенгенської зони на три роки. У Міністерство закордонних справ України вважають такі дії неприйнятними та заявляють про порушення положень Європейської конвенції з прав людини і Віденської конвенції про консульські зносини.
Україна також вимагає повернути вилучені автомобілі державного банку та цінності, які перевозилися. У МЗС заявили, що домагатимуться притягнення винних до відповідальності та залишають за собою право на подальші кроки реагування.
Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині?
5 березня 2026 року на кільцевій дорозі Будапешту силові структури Угорщини затримали сімох співробітників служби інкасації Ощадбанку та два автомобілі банку. Вони перевозили з Відня до України готівку та золото у межах міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International.
Згодом Угорщина похизувалася фото вилучених цінностей, зокрема 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, за підозрою у відмиванні грошей. Українська сторона тривалий час не мала контакту з затриманими громадянами, попри заяви Угорщини про їх депортацію.
Після кількох годин інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, звільнили та повернули в Україну. Всі вони перебували у складному емоційному стані.