Затримання Медведчука "обезголовило" божевільний задум Путіна щодо України

Затримання колишнього лідера проросійських сил в Україні, народного депутата Віктора Медведчука Службою безпеки України стало, можна сказати, головною політичної сенсацією дня. Навіть доби.

"Жирна" пташка впольована

Довгий час нічого не було відомо про те, де перебуває Віктор Медведчук. Ширилися конспірологічні чутки про те, що йому вдалося втекти за кордон України і навіть, що його заарештували в РФ нібито за розтрату коштів, виділених Володимиром Путіним на створення проросійської агентури в Україні якраз до російського вторгнення у нашу країну.

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Віктор Медведчук опинився на українській території й тепер затриманий правоохоронцями. Звісно, він може багато розказати про те, як в Москві готувалися до нападу на Україну і яку роль у цьому нападі відводили проросійським силам. Звичайно, якщо бажатиме про це розповідати.

Очевидним є і те, що затримання Медведчука стане особливим моментом для продовження роздратування російського президента Володимира Путіна щодо якихось реальних перемовин з Україною. Втім, чесно кажучи, розмови про те, що Путіна можна ще чимось роздратувати після того, що він вже зробив на території нашої країни, здаються мені зайвими.

Путінських хотілок побільшає

Звільнення Віктора Медведчука, якого Володимир Путін завжди вважав і, я вам точно кажу, продовжує вважати майбутнім лідером окупованої України, просто буде ще однією умовою, яку висуватимуть російські переговорники у довгому переліку російських умов щодо закінчення війни з Україною.

Однак і всі інші вимоги Росії, які вона продовжує висувати, навряд чи можуть бути Україною не те що виконані, а навіть сприйняті. Адже сьогодні під час зустрічі з білоруським президентом Олександром Лукашенком Володимир Путін чітко сказав, що перемовини з Україною знову зайшли в глухий кут після того, як почалося обговорення питання Криму, Севастополя і Донбасу.

Отже, Путін продовжує бажати від українського керівництва усього того, що він бажав на 24 лютого 2022 року. Нейтралітет, конституційна відмова від НАТО, визнання "російського" статусу Криму, визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей (які згодом будуть приєднані до РФ – навіть не сумнівайтеся в цьому), демілітаризація – тобто підготовка до нової навали російської армії, під час якої Україна вже не зможе опиратися (точніше те, що від України залишиться після цієї першої війни) і "денацифікація" – тобто очищення України від усіх тих, хто готовий до опору російським окупантам, хто вважає себе українськими патріотами, а, може, й взагалі від українців як таких.

Адже ми бачили, яку "денацифікацію" проводили ці вбивці в Бучі та інших містах Київщини. Ну і скажіть мені, будь ласка, яке значення матиме, якщо до переліку всіх цим умов української капітуляції й самогубства (і політичного, і державного, і національного) приєднається затримання Віктора Медведчука?

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Запізнілий свідок злочину століття

Тому абсолютно очевидно, що українським слідчим органам зараз варто було б поговорити з найбільш проросійським із усіх проросійських політиків нашої країни. Навіть Віктор Янукович не дотягує до такої проросійськості. Пам'ятаєте, як Путін зустрічався із ним у Криму і досить коротко, а потім довго, демонстративно вечеряв зі сім'єю Медведчука, ніби показуючи, кого насправді він вважає українським президентом?

Так, розмова з цією людиною буде достатньо корисною. Хоча, чесно кажучи, реальна користь у цій розмові мала би бути до війни. Тому що вона б дозволила саме тоді дізнатися про плани російського політичного керівництва щодо вторгнення на територію нашої країни, про те, яку роль у цьому вторгненні має відіграти проросійська агентура, які у неї є завдання щодо боротьби з патріотичними, державницькими силами.

Тепер, коли війна вже розпочалася і підходить до своєї нової, можливо більш небезпечної та кровопролитної фази, всі ці розмови з Медведчуком можуть дати хіба що моральне задоволення. Якщо, звичайно, він не оприлюднить прізвища людей, які й сьогодні можуть обіймати високі посади в різних владних структурах, залишаючись при цьому агентами російського політичного керівництва і спеціальних служб.

Якщо, звісно, Медведчук і сам поінформований щодо існування цієї агентурної мережі та її кадрового складу. Адже ми знаємо, що російські спецслужби діють одразу на різних напрямках. І навіть такий цінний агент, як Медведчук, може бути непоінформований про інших людей, з якими тісно спілкуються представники російських спеціальних служб.

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України Путіну вже замало

Але, звичайно, не арешт Медведчука буде визначати перебіг наступних днів українсько-російського протистояння, а саме те, що Володимир Путін, як він підкреслював, активно готується до нападу на сході. І чи тільки на сході? І чи тільки на сході України?

Сьогодні (12 квітня – 24 канал) з'явилися повідомлення про те, що російську техніку бачать біля кордонів з Фінляндією – буквально за кілька днів після того, як фінські політики почали серйозно говорити про можливість подачі традиційно нейтральної Фінляндії заявки щодо вступу до Північноатлантичного союзу.

І це говорить про те, що путінський режим готовий до дестабілізації зовсім не тільки в Україні. І що правду казав Сергій Лавров, коли підкреслював, що тут, на українській землі, йде війна Путіна зі США. Ну а чому б такій війні не йти ще й на землі Фінляндії, скажіть мені, будь-ласка?

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