Суд обирає запобіжний захід затриманим СБУ членам "Нацкорпусу": є перше рішення

Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід представникам "Нацкорпусу". Активістів затримали 5 серпня за обвинуваченням у рекеті та створенні організованого злочинного угруповання.

Видання "Сегодня" повідомляє, що вже є рішення суду щодо одного з представників "Нацкорпусу". З приводу інших підозрюваних засідання продовжує тривати.

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Запобіжний захід активістам

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Івану Никифорову.

Його взяли під варту на 60 діб. Він перебуватиме у СІЗО до 27 вересня.

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Затримання представників "Нацкорпусу"

СБУ 5 серпня ліквідувала злочинне угруповання, яке займалося рекетом й погрожувало бізнесменам у Харкові.

До злочинної групи належали майже 50 осіб, а обсяг прибутку становив понад 1 мільйон гривень щомісяця.

Зловмисники діяли за чіткою структурою та вчиняли правопорушення економічного та насильницького характеру.

Правоохоронці мають задокументовані випадки, коли злочинці шкодили майну бізнесменів, які не давали їм грошей.

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