Операція тривала понад рік: у СБУ розкрили епічні деталі затримання "головного" зрадника Криму

У грудні 2022 розкрили деталі затримання Олега Кулініча – ексначальника СБУ у Криму. Операцію вів Василь Малюк – очільник СБУ.

Малюк розповів, що це було непросто. Операція тривала понад рік.

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Це було дуже непросто. Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було понад рік,

– розповів Малюк.

Окрім того, він додав, що у Москві наявний офіс Сівковича-Клюєва – так звана "кротоферма", яка збирала інформацію про Україну. Зокрема, там були присутні 5 співробітників фсб. Вони безпосередньо співпрацювали з Кулінічем.

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