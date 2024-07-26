Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон: брифінг глави МВС
Джерело:МВС України
Розпочався брифінг глави МВС щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. На ньому буде повідомлено всі деталі щодо операції із затримання.
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Міністр МВС розповів, що наступною ціллю для вбивства мав бути нардеп Максим Бужанський. У телефоні хлопця знайшли докази, що він довго і ретельно готувався до злочину. Зокрема, в запитах браузера знайшли сайти з продажу зброї, тематичні новини про Ірину Фаріон та книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации". Про те, звідки підозрюваний брав гроші, повідомлять згодом. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до неонацистського руху. Правоохоронці повідомили, що звернень до поліції стосовно підозрілої особи у дворі будинку Фаріон, не надходило. У підозрюваного було знайдено "прощальну" записку де він просив вибачення у свого тата. Втім, повний текст записки не показали. У день вбивства підозрюваний прогулювався в дворі, де жила Ірини Фаріон. За декілька секунд до вбивства він одягнув червоні рукавиці та вистрілив у неї в той час, коли вона чекала на автомобіль таксі. Через два дні після скоєння злочину підозрюваний відправився до Дніпра. Ймовірний вбивця серед речей, які надіслав собі, була і накладна борода. Розслідується причетність до інших злочинів, зокрема, причетність до вбивства російських спецслужб. Підозрюваний купив усі речі для маскування ще в травні. Він надіслав сам собі посилку з одягом, в якому маскувався. Скільки роботи було зроблено для затримання підозрюваного:
Відомо, хто міг стати наступною ціллю
В телефоні підозрюваного знайшли докази ретельної підготовки
Де підозрюваний брав гроші
Перевіряється причетність до неонацистського руху
Ніхто не звертався до правоохоронців стосовно підозрюваних
Підозрюваний залишив "прощальну" записку
Вистрілив, коли Фаріон очікувала на таксі
Підозрюваний виїхав через 2 дні до Дніпра
Досліджується ймовірність скоєння інших злочинів
Підозрюваний отримав свої речі посилкою
Що було зроблено для затримання підозрюваного
Міністр МВС розповів, що наступною ціллю для вбивства мав бути нардеп Максим Бужанський.
У телефоні хлопця знайшли докази, що він довго і ретельно готувався до злочину. Зокрема, в запитах браузера знайшли сайти з продажу зброї, тематичні новини про Ірину Фаріон та книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".
Про те, звідки підозрюваний брав гроші, повідомлять згодом.
Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до неонацистського руху.
Правоохоронці повідомили, що звернень до поліції стосовно підозрілої особи у дворі будинку Фаріон, не надходило.
У підозрюваного було знайдено "прощальну" записку де він просив вибачення у свого тата. Втім, повний текст записки не показали.
У день вбивства підозрюваний прогулювався в дворі, де жила Ірини Фаріон.
За декілька секунд до вбивства він одягнув червоні рукавиці та вистрілив у неї в той час, коли вона чекала на автомобіль таксі.
Через два дні після скоєння злочину підозрюваний відправився до Дніпра.
Ймовірний вбивця серед речей, які надіслав собі, була і накладна борода. Розслідується причетність до інших злочинів, зокрема, причетність до вбивства російських спецслужб.
Підозрюваний купив усі речі для маскування ще в травні. Він надіслав сам собі посилку з одягом, в якому маскувався.
Скільки роботи було зроблено для затримання підозрюваного: