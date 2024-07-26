Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон: брифінг глави МВС

Розпочався брифінг глави МВС щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. На ньому буде повідомлено всі деталі щодо операції із затримання.

Про всі найголовніші заяви – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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