Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон: брифінг глави МВС

26 липня 2024, 11:16
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Джерело:

МВС України

Розпочався брифінг глави МВС щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. На ньому буде повідомлено всі деталі щодо операції із затримання.

Про всі найголовніші заяви – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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11:49, 26 липня

Відомо, хто міг стати наступною ціллю

Міністр МВС розповів, що наступною ціллю для вбивства мав бути нардеп Максим Бужанський.

11:41, 26 липня

В телефоні підозрюваного знайшли докази ретельної підготовки

У телефоні хлопця знайшли докази, що він довго і ретельно готувався до злочину. Зокрема, в запитах браузера знайшли сайти з продажу зброї, тематичні новини про Ірину Фаріон та книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".
 

11:39, 26 липня

Де підозрюваний брав гроші

Про те, звідки підозрюваний брав гроші, повідомлять згодом.

11:38, 26 липня

Перевіряється причетність до неонацистського руху

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до неонацистського руху.

11:37, 26 липня

Ніхто не звертався до правоохоронців стосовно підозрюваних

Правоохоронці повідомили, що звернень до поліції стосовно підозрілої особи у дворі будинку Фаріон, не надходило.

11:35, 26 липня

Підозрюваний залишив "прощальну" записку

У підозрюваного було знайдено "прощальну" записку де він просив вибачення у свого тата. Втім, повний текст записки не показали.

11:34, 26 липня

Вистрілив, коли Фаріон очікувала на таксі

У день вбивства підозрюваний прогулювався в дворі, де жила Ірини Фаріон.

За декілька секунд до вбивства він одягнув червоні рукавиці та вистрілив у неї в той час, коли вона чекала на автомобіль таксі.
 

11:28, 26 липня

Підозрюваний виїхав через 2 дні до Дніпра

Через два дні після скоєння злочину підозрюваний відправився до Дніпра.

11:26, 26 липня

Досліджується ймовірність скоєння інших злочинів

Ймовірний вбивця серед речей, які надіслав собі, була і накладна борода. Розслідується причетність до інших злочинів, зокрема, причетність до вбивства російських спецслужб.

11:24, 26 липня

Підозрюваний отримав свої речі посилкою

Підозрюваний купив усі речі для маскування ще в травні. Він надіслав сам собі посилку з одягом, в якому маскувався. 

11:17, 26 липня

Що було зроблено для затримання підозрюваного

Скільки роботи було зроблено для затримання підозрюваного:

  • було допитано 900 свідків;
  • призначено 22 судові експертизи;
  • відпрацьовано 80 осіб, що були схожі за зовнішністю;
  • проаналізовано 170 відео з камер спостереження.

Автор: Ярослав Погончук