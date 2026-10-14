Навела удар і звітувала про руйнування: на Дніпропетровщині затримали агентку Росії

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали 56-річну переселенку з Донеччини, яка працювала на спецслужби Росії. Жінка коригувала ворожі удари по стратегічних підприємствах регіону та фіксувала наслідки обстрілів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Що відомо про зрадницю?

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, підозрювана у 2025 році переїхала до регіону з Донеччини та добровільно погодилася на співпрацю з російським куратором. Вона виконувала завдання з розвідки стратегічно важливих об'єктів для збройних сил агресора.

У серпні жінка отримала вказівку зібрати відомості про розташування заводів і підприємств, що мають критичне значення для обороноздатності України. Зловмисниця надсилала ворогу фото- і відеоматеріали з точними позначками на Google Maps через месенджер Telegram.

Отриману інформацію російська сторона використала для завдання повітряного удару по оборонному об'єкту. Після обстрілу коригувальниця знову вийшла на місцевість і передала кураторам детальний звіт із фотографіями масштабу руйнувань.

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному з міст області. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Жінці інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За вчинене їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який збирав розвіддані для коригування російських ударів по Києву та проводив розвідку на Полтавщині. За даними слідства, військовослужбовець ЗСУ за гроші передавав російській спецслужбі інформацію про оборонні об'єкти й критичну інфраструктуру, а також мав підпалювати службові автомобілі українських військових.