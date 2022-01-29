Закон один для всіх, – Гетманцев про спійманого на хабарі "слугу" Кузьміних

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на затримання нардепа Сергія Кузьміних. НАБУ напередодні спіймало його за хабар.

За словами Гетманцева, він був шокований новиною про затримання колеги. Також політик наголосив, що деталей справи не знає.

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Не знаю деталей справи, але вважаю, що будь-який підтверджений злочин, тим більше корупційний, має отримувати однозначну і жорстку оцінку. Незалежно від прізвищ, минулих заслуг та посад,

– заявив Гетманцев.

Він також підкреслив, що у таких ситуаціях треба виключати політику і забезпечувати справедливий вирок.

Закон один для всіх

Гетманцев запевняє, що не варто зважати, чи крала людина на вугільних схемах, фінансуючи тероризм, підробляла документи, щоб обдурити НАЗК, чи брала відкат.

Справедливий вирок має бути незалежно від кольору прапора та рівня зв'язків, виключивши всі традиційні зойки та істерію про політичне переслідування. Закон один для всіх. Саме так це працює і суспільство самоочищається,

– каже політик.

Затримання нардепа "Слуги народу"

Правоохоронці викрили чинного народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час отримання хабара. Мовиться про неправомірну вигоду в розмірі 558 тисяч гривень.

Як зазначало НАБУ, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

У "Слузі народу" відреагували на те, що нардепа Сергія Кузьміних спіймали на хабарі у пів мільйона гривень. Кажуть, що новина стала шоком, бо політик мав великий кредит довіри від команди.

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Повний допис Данила Гетманцева

Нас усіх шокувала новина щодо затримання нашого колеги НАБУ.

Не знаю деталей справи, але вважаю, що будь-який підтверджений злочин, тим більше корупційний, має отримувати однозначну та жорстку нашу оцінку. Незалежно від прізвищ, минулих заслуг та посад.

І ми маємо виключити з цього процесу політику, забезпечивши справедливий вирок незалежно від того, чи крала людина на вугільних схемах, фінансуючи тероризм, чи підробляв документи, щоб обдурив НАЗК чи брав відкат. Незалежно від кольору прапора та рівня зв'язків, виключивши всі традиційні зойки та істерію про політичне переслідування.

Закон один для всіх. Саме так це працює. І саме так суспільство самоочищається.