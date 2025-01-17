Запит ТЦК і повноваження поліції: кого можуть затримати та як це відбувається

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році президент Володимир Зеленський ввів воєнний стан і мобілізацію. Це вплинуло на порядок залучення військовозобов’язаних, зокрема через запити територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвокатку Марину Бекало. Мобілізація в Україні регламентується законом, і затримання військовозобов’язаних за запитом ТЦК проводиться лише поліцією.

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Як здійснюється адміністративне затримання

Відповідно до законодавства, затримання військовозобов’язаних здійснює виключно Національна поліція на запит ТЦК. Самі працівники ТЦК не мають повноважень затримувати або транспортувати осіб.

Запит ТЦК стосується громадян, які:

порушили правила військового обліку;

не з’явилися за повісткою без поважних причин;

не надали своєчасно відомості про зміну місця проживання, освіти, роботи тощо.

Запит ТЦК до поліції містить:

конкретні дані про особу-порушника;

вимогу доставити її до ТЦК для складання протоколу.

Порядок дій поліції

Затримання та транспортування: Після отримання запиту поліція проводить затримання особи та доставляє її до відповідного ТЦК.

Складання протоколу: Адміністративне затримання фіксується у протоколі, який підписують поліцейський та затриманий. У разі відмови затриманого від підпису в протоколі зазначають цю інформацію.

Повідомлення родичів: Поліція має негайно повідомити родичів затриманого про його місцезнаходження. На прохання затриманого про це також інформують роботодавця.

Юридична допомога: У разі затримання особа має право на безоплатну правову допомогу.

Важливо підкреслити, що ТЦК не мають права самостійно затримувати, обмежувати свободу або транспортувати військовозобов’язаних. Їхні дії обмежуються поданням запитів до Нацполіції.

У травні 2023 року було ухвалено зміни до процесу мобілізації, зокрема, усі громадяни на військовому обліку повинні були до 16 липня оновити свої дані, а мобілізаційний вік знижено до 25 років.

Практика адміністративного затримання за запитом ТЦК чітко регламентована законом. Поліція діє виключно на основі запитів і відповідно до процедури. Якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією, варто знати свої права, зокрема право на юридичну допомогу, та розуміти межі повноважень як ТЦК, так і поліції.