Затримання "українських агентів" в Росії: в СБУ відреагували

У ФСБ заявили, що в Росії начебто затримали "українських агентів", які готували теракт. Однак в СБУ наголосили, що такі заяви варто розглядати виключно через призму гібридної війни. Тому це може бути фейком.

У гібридній війні, яку веде Росія, інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль. Про це 24 каналу заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

До теми У ФСБ заявили про затримання українських розвідників: нібито готували теракт

Росія хоче дискредитувати українську спецслужбу

Він додав, що одне з головних завдань СБУ – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. Тільки за 9 місяців 2021 року в Україні викрили близько 50 таких агентів. Двох із них спіймали "на гарячому", коли ті хотіли вчинити диверсійно-терористичні акти.

Зокрема, у листопаді СБУ викрила співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на держоргани нашої країни. Поіменно встановили офіцерів ФСБ, а також перехопили їхні розмови.

Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками,

– наголосив Дехтяренко

Що цьому передувало

У ФСБ Росії заявили, що затримали "агентів української розвідки". Переконують, буцімто двоє збирали інформацію про стратегічний об'єкт, а третій нібито готував теракт.

Росіяни переконувлаи, що затримані нібито зізналися у тому, що були завербовані співробітником управління СБУ у Тернопільській області. Наівть оприлюднили відео уих "зізнань".