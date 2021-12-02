Затримання "українських агентів" в Росії: в СБУ відреагували
Джерело:24 канал
У ФСБ заявили, що в Росії начебто затримали "українських агентів", які готували теракт. Однак в СБУ наголосили, що такі заяви варто розглядати виключно через призму гібридної війни. Тому це може бути фейком.
У гібридній війні, яку веде Росія, інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль. Про це 24 каналу заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.
До теми У ФСБ заявили про затримання українських розвідників: нібито готували теракт
Росія хоче дискредитувати українську спецслужбу
Він додав, що одне з головних завдань СБУ – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. Тільки за 9 місяців 2021 року в Україні викрили близько 50 таких агентів. Двох із них спіймали "на гарячому", коли ті хотіли вчинити диверсійно-терористичні акти.
Зокрема, у листопаді СБУ викрила співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на держоргани нашої країни. Поіменно встановили офіцерів ФСБ, а також перехопили їхні розмови.
Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками,
– наголосив Дехтяренко
Що цьому передувало
- У ФСБ Росії заявили, що затримали "агентів української розвідки". Переконують, буцімто двоє збирали інформацію про стратегічний об'єкт, а третій нібито готував теракт.
- Росіяни переконувлаи, що затримані нібито зізналися у тому, що були завербовані співробітником управління СБУ у Тернопільській області. Наівть оприлюднили відео уих "зізнань".