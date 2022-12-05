В Україні через тимчасові знеструмлення затримуються потяги

5 грудня 2022, 14:30
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Джерело:

Укрзалізниця

В Україні затримуються деякі потяги. Це пов'язано з тимчасовим знеструмленням.

Інші потяги продовжують рух. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Через тимчасові знеструмлення затримуються потяги

Наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок:

  • №712 Київ – Краматорськ – 1 година,
  • №111 Київ – Ізюм – 1 година 33 хвилини.

Зазначається, що резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи.

Важливо! Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

Що робити, якщо запізнилися на потяг через проблеми зі світлом

Через ракетні обстріли Росії в усіх містах України виникають проблеми зі світлом. Через це можуть як затримуватися потяги, так і не встигати на свої рейси пасажири. Однак якщо через проблеми зі світлом пасажир запізнився на поїзд, він має два виходи із ситуації – пасажир може або відправитися наступним рейсом, або повернути 100% від вартості квитка.

Наприклад, якщо вдень йдуть в одному напрямку декілька потягів, і людина не встигла на перший рейс, то їй можуть знайти місце на наступному. Однак також за бажанням можна повернути повну вартість квитка. Для цього необхідно зробити в касі відмітку про затримку на потяг.

Автор: Софія Ковнір