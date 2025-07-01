Рух поїздів на захід України ускладнений через аварію на Рівненщині
- На Рівненщині через схід вагонів вантажного поїзда затримуються пасажирські поїзди карпатського напрямку, деякі з них запізнюються на 2 години.
- Поїзди Львів – Дніпро та Львів – Харків курсуватимуть об'їзним маршрутом через Тернопіль, а пасажири з деяких станцій будуть обслуговувані Інтерсіті Львів – Київ.
Внаслідок аварії на залізниці у Рівненській області низка пасажирських поїздів карпатського напрямку затримується. Деякі з них запізнюються на 2 години.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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Поїзди на захід України затримуються
На Рівненщині стався схід порожніх вагонів вантажного поїзда. Через це рух низки пасажирських поїздів карпатського напрямку затримується.
Як повідомили в УЗ, поїзди змінять рух:
- Поїзд №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків курсуватимуть об'їзним маршрутом через Тернопіль із запізненням від 2 годин.
- Пасажирів із станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута обслуговуватиме №744 Інтерсіті Львів – Київ.
Інтерсіті першим проїде пошкодженою ділянкою після часткового відновлення протягом найближчих двох годин.
В Укрзалізниці просять повідомити провідника або стюарда, якщо у пасажирів запланована пересадка на інші поїзди. Диспетчери допоможуть скоординувати стикування
Відновлювальні роботи тривають із залученням усієї необхідної техніки та спеціалістів. Деталі аварії не зазначаються.
До слова, у травні Укрзалізниця призупинила рух потягів на ділянці Ясіня – Вороненко через провал ґрунту. Тоді ремонт міг тривати кілька діб.