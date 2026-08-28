Масові затримки поїздів по всій Україні: потяги запізнються подекуди на понад 10 годин

Пасажирам по всій країні доводиться коригувати свої плани через суттєві зміни в розкладі залізничного руху. Залізничний транспорт зіткнувся з масштабними збоями, що охопили ключові напрямки. Це спричинено впливом російських атак.

Станом на ранок 28 серпня по всій Україні спостерігаються тривалі затримки рейсів. Час відхилення від розкладу для багатьох пасажирських складів наразі становить від 5 до 10 годин.

Що відомо про ситуацію з рейсами

Затримки зачепили численні пасажирські маршрути у різних регіонах країни. Пасажирам рекомендують уважно стежити за оновленнями інформації та відстежувати рух потягів.

Найбільше від графіка відстає потяг Суми – Київ – його затримка становить вже 15 годин.

Доволі критична ситуація і з такими напрямками, де потяги запізнюються приблизно на 12 годин:

Кременчук – Пшемисль;

Кременчук – Мукачево;

Полтава – Мукачево;

Суми – Рахів.

Запізнення також торкнулися потягів Дніпро – Івано-Франківськ (9 годин, 33 хвилини), Київ – Солотвино (9 годин 28 хвилин), Конотоп – Жмеринка (9 годин 19 хвилин).

Ще низка поїздів відстає від графіка на кілька годин. У мережі пасажири писали, що потяги дуже довгий час не прибувають до колії – люди не можуть сісти на потяги, тож перони, вокзали переповнені.

Не легшою є ситуація і під час дороги, адже через загрози обстрілів нерідко доводиться проводити евакуацію, що теж збільшує час затримки.

Важливо! Актуальну ситуацію щодо затримок потягів відстежуйте на сайті Укрзалізниці.

Що кажуть в Укрзалізниці?

У компанії зазначили, що відставання від графіків поступово скорочується. "Втім, наслідки затяжних тривог і ворожих обстрілів будуть відчутними ще щонайменше протягом доби".

В Укрзалізниці додали, що одного потяга далекого сполучення не скасували. Однак на деяких маршрутах пасажирів на "останній милі" перевозитимуть із пересадкою, щоб швидше повернути вагони та локомотиви в обіг і стабілізувати графік.

Водночас частина рейсів вирушатиме зі значними затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова.

Зверніть увагу! Служби УЗ посилено працюють над скороченням відставання. У компанії закликають пасажирів поставитися з розумінням до можливих додаткових пересадок чи зміни способу довезення.

Безкоштовні зали очікування й підтримка пасажирів

До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах – зігрітися, випити чаю, зарядити телефони та дочекатися поїзда.

В Укрзалізниці нагадують, що під час повітряної тривоги необхідно перейти до укриття, де залізничники допоможуть з інформацією про рейс і також запропонують гарячий чай.

Якщо затримка поїзда перевищує 5 годин, "Укрзалізниця" спільно з World Central Kitchen забезпечує пасажирів безкоштовними перекусами.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, напередодні затримки окремих потягів сягали понад 17 годин через наслідки ворожих обстрілів.