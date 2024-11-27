Орбан не зміг завадити: Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії

Європарламент проголосував за новий склад Єврокомісії. Попри спротив угорського прем'єра Орбана, рішення підтримали 370 депутатів.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Deutsche Welle. Нова команда Єврокомісії розпочне роботу 1 грудня 2024 року.

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Хто увійшов до оновленого складу Єврокомісії

Європейський парламент 27 листопада затвердив новий склад Європейської комісії, який був запропонований чинною головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн і погоджений Радою ЄС у вересні. Рішення підтримали 370 депутатів, 282 проголосували проти, ще 36 – утрималися.

Попри спротив фракції "Патріоти за Європу" (сформована партією "ФІДЕС – Угорський громадянський союз" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та французькою партією правого штибу "Національне об'єднання" Марін Ле Пен), для ухвалення рішення вистачило простої більшості голосів.

До складу комісії увійшли 26 єврокомісарів. Колишню прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас призначено на посаду верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки замість Жозепа Борреля.

Оновлений склад Єврокомісії / Фото Урсули фон дер Ляєн в X

Угорський політик Олівер Вархейї, який раніше відповідав за політику добросусідства та розширення, тепер обіймає посаду комісара з питань охорони здоров’я та благополуччя тварин.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що пріоритетами нової Європейської комісії стануть енергетика, безпека та оборона.

Якими будуть кроки оновленого складу

Урсула фон дер Ляєн оголосила, що перша ініціатива Комісії буде компасом конкурентоспроможності. Її мета — скоротити розрив у інноваціях між Європою, США та Китаєм, посилити безпеку та незалежність, а також забезпечити декарбонізацію.

Говорячи про Європейську "зелену угоду", фон дер Ляєн заявила, що "ми повинні і будемо продовжувати курс на досягнення цілей". Вона пообіцяла розробити нову промислову угоду, розпочати стратегічний діалог щодо майбутнього європейської автомобільної промисловості, зосередитися на розвитку економіки замкнутого циклу та працювати над створенням Європейського союзу заощаджень та інвестицій.

Щодо війни в Україні, а також на Близькому Сході та в деяких частинах Африки, фон дер Ляєн наголосила, що "Європа повинна відігравати сильнішу роль у всіх цих сферах", оскільки зараз вона потрібна більше, ніж будь-коли.

Президентка Єврокомісії підкреслила важливість зміцнення європейської безпеки. Вона закликала країни ЄС збільшити витрати на оборону, наголошуючи, що це є пріоритетом нової комісії.

На кордонах Європи вирує війна, і ми повинні бути готові до того, що чекає нас попереду, працюючи пліч-о-пліч з НАТО. Росія витрачає на оборону до 9% ВВП. Європа витрачає в середньому 1,9%. У цьому порівнянні щось не так. Наші витрати на оборону мають зрости,

– наголосила фон дер Ляєн.

Вона також висловила необхідність створення єдиного європейського ринку оборони, зміцнення оборонно-промислової бази, підвищення військової мобільності та розробки спільних оборонних проєктів.

Протягом перших 100 днів нового мандату фон дер Ляєн обіцяє представити "білу книгу" про майбутнє європейської оборони.

Вона наголосила, що боротьба за свободу стосується не лише 27 країн-членів ЄС. За словами фон дер Ляєн, “мрія про Європу поширюється на Західні Балкани, Україну, Молдову та далі”.

"Ми бачили хоробрість народу України на шляху до Європи… І нехай не буде сумнівів — ми хочемо, щоб Україна була частиною нашого Європейського Союзу. Тож ми будемо поруч із Україною стільки, скільки буде потрібно. Будемо готові до реформ, які потрібні з нашого боку, і ми підтримуватимемо ці країни на кожному кроці, враховуючи їхні заслуги, доки вони не будуть готові приєднатися до нашого союзу", – заявила президентка ЄК.