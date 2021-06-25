У завалах будинку в Маямі зникла сестра першої леді Парагваю – Голос Америки

У США, неподалік Маямі, частково обвалився житловий будинок. Відомо, що одна людина загинула, 10 поранено. Невідомим залишається місце перебування ще 51 мешканця, які на момент обвалу мали бути вдома.

Про це повідомили їхні рідні, які зателефонували на гарячу лінію. Наразі тривають пошукові роботи. Однак, за словами губернатора, треба бути готовим до поганих новин.

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Моторошний інцидент стався приблизно о 1:30, коли частина будинку впала за лічені секунди. Рятувальникам, які прибули на місце події, вдалось витягнути з-під заваль двох людей та евакуювати ще 35 із частини будівлі, яка залишилась стояти.

Загалом у житловому будинку – 130 квартир на 12 поверхах. У частині, яка обвалилась, було 55 квартир.

Що стало причиною такого раптового падіння – невідомо. Будинок був відносно новий, збудований у 1980-х роках. Минулі кілька днів на даху будинку тривали ремонтні роботи. Розташована будівля на самому березі океану в елітному районі. Серед зниклих – сестра першої леді Парагваю, яка жила в цьому будинку разом з чоловіком і трьома дітьми.

Джонсон: Есмінець в Чорному морі – невизнання російської окупації Криму

Проходження британського есмінця Чорним морем біля Криму було демонстрацією невизнання російської окупації українського півострова. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він підтвердив цілеспрямованість дій есмінця "Дефендер", який, згідно з твердженням Росії, 23 червня нібито порушив "російські територіальні води". "Наш корабель разом з іншими захищає наші цінності, в які ми віримо: демократію, права людини, верховенство закону і свободу мореплавства", – сказав Джонсон. Він наголосив, що про російські води там не мовиться.

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Стратегія боротьби з насильством у США

Президент США Джо Байден представив свою стратегію боротьби з насильством у США. Він закликав Конгрес ухвалити законопроєкти, покликані посилити контроль над обігом зброї. Головні ініціативи президента спрямовані на те, щоб:

зупинити потік нелегальної зброї;

відібрати ліцензії у продавців зброї, які порушують закон;

посилити місцеві правоохоронні органи, аби ті могли краще запобігати збройному насильству.

Помер Джон Макафі

Мільйонера і засновника всесвітньо відомої компанії виробника антивірусів Джона Макафі знайшли мертвим в іспанській в'язниці. Контраверсійному магнату було 75 років.

Що відомо про Джона Макафі? Він – засновник однойменної компанії виробника антивірусного програмного забезпечення, а також – кількох інших. Іспанські правоохоронці арештували його у жовтні 2020 року після висунення обвинувачень Сполученими Штатами Америки. Згідно з даними прокуратури, Макафі не сплачував податки упродовж 4 років, попри те, що заробляв мільйони.

У тюрмі поблизу Барселони він очікував на екстрадицію до США, де йому у 2020 році висунули обвинувачення в ухилянні від сплати податків. Причина смерті наразі невідома, триває розслідування. В офіційній заяві прокуратури мовиться, що все вказує на те, що Макафі вчинив самогубство.

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