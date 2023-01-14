На місці удару в Дніпрі людей знімають кранами: розбір завалів триватиме всю ніч

Під час масованої ракетної атаки 14 січня росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Завали будуть розбирати всю ніч.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що виїхав на місце. Зазначає, що зв'язок – поганий.

Важливо Терористичний удар Росії по Дніпру: щонайменше 10 поранених, серед них є діти

Всю ніч розбиратимемо завали. Деталі пізніше,

– написав Філатов.

Він додав, що цілий район знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що людей з вищих поверхів знімають кранами. Вони сигналізують ліхтарями та мобільними телефонами.

Як людей дістають з-під завалів: відео

Наслідки удару по Дніпру / Фото ДСНС:

Кількість поранених зростає

У будинку було багато людей, оскільки у святковий день жителі перебували вдома. Відомо про жертв та постраждалих.

Спочатку повідомляли, що 10 людей зазнали поранення, двоє з них – діти. Троє постраждалих перебувають у важкому стані. Їх усіх госпіталізували до лікарні. Згодом додали, що загинуло 2 осіб. Ще 27 поранено, з яких шестеро дітей.

На жаль, пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває. Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучили понад 80 рятувальників та понад 20 одиниць техніки ДСНС.