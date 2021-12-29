Завдання номер один для Путіна – розвалити Україну на частини, – Данілов

Олексій Данілов розповів, що Володимир Путін бажає розвалити Україну на дві – три частини. Це пріоритет для очільника Кремля.

Секретар РНБО Данілов заявив, що є складне питання, пов'язане з тимчасово окупованим Кримом. Путін захопив півострів, йому треба зафіксувати цю ситуацію.

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За словами Данілова, для цього російському президенту необхідно, щоб Україна припинила існування в тих межах, в яких вона існує сьогодні.

Секретар РНБО зауважив, що втілити свої бажання Путін хоче шляхом внутрішньої дестабілізації в Україні.

За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві – три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці,

– заявив Данілов.

Якщо ж Росії не вдасться виконати свою мету, як варіант країна-агресорка може використати зброю. Однак Україна готова до цього.

"Росія домоглася, чого хотіла"

За словами Данілова, висунувши вимоги до НАТО, Росія домоглася, чого хотіла. Країна-окупантка отримала можливість прямих переговорів зі США.

Наразі Росія фактично поставила ультиматум Штатам та іншим країнам Північноатлантичного альянсу. Данілов наголосив, що варто спостерігати, як розвиватимуться події.

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