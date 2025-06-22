Сирський розповів про завдання нового командувача Сил безпілотних систем Бровді

Новий командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повинен ефективніше розвивати цей сучасний рід військ. Зокрема, 6 – 7 підрозділів мають увійти до 10 частин, що демонструють найкращі результати у знищенні ворога дронами.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів на зустрічі з журналістами 22 червня, передає 24 Канал.

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Які завдання має Бровді

За словами Сирського, новопризначений командувач СБС має великий досвід, адже на війні пройшов шлях добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади безпілотних систем, тепер же – командувач цього нового роду військ.

Він (Бровді – 24 Канал) дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі. Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням,

– зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, серед завдань "Мадяра" – інтеграція передових підрозділів, які входять у "Лінію дронів" та власне в Сили безпілотних систем. Саме з цією метою створено угрупування.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ – Геннадія Шаповалова. Бригадний генерал отримав завдання докорінної перебудови бойової та мобілізаційної системи української армії.