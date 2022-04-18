Завдяки читачам 24 каналу вдалося зібрати гроші на авто для ЗСУ: потрібні ще 3
Завдяки читачам 24 каналу вдалось зібрати кошти на одну з автівок для підрозділу, який в боях втратив частину спорядження.
Ще кілька днів тому ветеранка, парамедикиня Аліна Вяткіна та журналістка 24 каналу Катерина Козачинська оголосили про збір, а вже сьогодні вдалося купити одне авто. Зокрема, до збору коштів активно долучалися читачі 24 каналу.
Важливо У бою втратили частину спорядження: волонтери збирають гроші на авто для військових
Проте на цьому не зупиняються. Хлопцям потрібні ще машини. Наразі є змога викупити аж три авто з Болгарії.
Всі три волонтерам віддають за 10 тисяч євро. Наразі на балансі – 24 860 грн і ще 381 долар на PayPal.
Всі звіти можна побачити на наших сторінках.
Реквізити
З-за кордону надіслати гроші можна сюди:
Etransfer: rubenfeld@yahoo.com
Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com
Прямий переказ на ГО FestivALT в Польщі:
Stowarzyszenie FestivALT
Dietla 29/1, 31-070 Kraków
BREXPLPWXXX
PL42 1140 1081 0000 4466 3000 1006
Ethereum: 0x89138AE7ae114C344Eb6dB7856B7eC1ba6A9aAC0
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Вяткіна Аліна