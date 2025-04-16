США виробляють 2 системи Patriot на рік: на що має робити ставку Україна для посилення ППО

Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону для захисту від російських обстрілів ракетами та дронами. Наша країна навіть готова придбати 10 додаткових систем Patriot у США, однак є кілька нюансів.

В етері 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський сказав, що потрібно робити Україні для посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Актуально "Найкраща відповідь за Кривий Ріг і Суми": в України є потенціал для знищення балістики

На чому повинна зосередитися Україна

На думку колишнього офіцера Повітряних сил, Україні зараз потрібно більше дивитися в сторону розгортання своїх можливостей та співпраці з Європою, адже у Європи ті ж самі проблеми з ВПК, що й у нас.

ОПК не фрагментований, немає єдиної уніфікації стандартів. Тому тут є про що спілкуватися з Європою в напрямку розвитку власної системи протиракетної оборони,

– зазначив Храпчинський.

Насправді Україна має ешелоновану систему протиповітряної оборони, але в неї немає протиракетного захисту, саме проти балістичних та міжконтинентальних балістичних ракет. Основне питання все ж таки в розвитку власної системи з рахуванням українських державних чи приватних компаній.

До слова, Україна вже розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня.

Які потужності виробництва Patriot у США

Сполучені Штати на рік виробляють близько 12 – 16 пускових систем до Patriot, тобто 2 системи, та приблизно 250 ракет до них.

Це близько двох дивізіонів, тому що в дивізіон входить в середньому один командний пункт, засіб радіолокації, машина живлення, а також додатково машина для розвантаження та шість або вісім пускових установок,

– мовив Храпчинський.

Він зауважив, що від початку повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати так і не збільшили виробництво даних засобів захисту. Тобто є потреба, але Сполучені Штати навіть за президентства Джо Байдена не розгорнули своє виробництво.

Україна, звісно, може придбати систем ППО у країн, які їх експлуатують. Наприклад, Ізраїль практично не використовує системи Patriot, тому що ЦАХАЛ переважно надає перевагу системам Arrow та THAAD. Остання добре підійшла б Україні, тому що з боку Росії є висока загроза балістичних ударів, по яких треба працювати системами протиракетного захисту, а не протиповітряної оборони.

Ізраїль міг би надати, але у нас досить складні відносини з Єрусалимом. Решта країн намагаються передати. Зокрема, нещодавно Нідерланди передали додатковий командний пункт. Тобто ми можемо сформувати окремий дивізіон та збільшити свої можливості,

– додав заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Patriot – це система з роздільним перехопленням аеродинамічних і балістичних цілей. Проте Patriot може перехоплювати на висотах до 30 – 40 кілометрів, а системи протиракетного захисту – на висоті 100 кілометрів, тобто в найвищій траєкторії польоту, коли ще ракета не здійснює додаткові маневри, які ускладнюють її перехоплення, або не випускають приманки, які теж ускладнюють перехоплення.